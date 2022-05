Tieši šobrīd pieminekļa Uzvaras parkā nojaukšanai būtu pats izdevīgākais laiks, jo Krievija ir iestigusi karā Ukrainā un tās dienestiem, kuru uzdevums būtu organizēt atbildes rīcību, patlaban ir krietni daudz citu problēmu. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, Latvijai jābūt gatavai, ka Krievija izmantos pret mūsu valsti visus diplomātiskos paņēmienus, kā arī jārēķinās ar kiberuzbrukumu, intensīvākas propagandas un fizisku sadursmju riskiem, tomēr plaši, organizēti masveida nemieri Latvijā neesot gaidāmi.

Tuvākā liecība par to, kas teorētiski var mūs sagaidīt, valstij sākot pārvietot padomju pieminekļus, ir Igaunijas galvaspilsētā Tallinā esošā “bronzas kareivja” pārvešana 2007. gadā. Piemineklis no memoriāla pilsētas centrā tika pārvietots uz militāru kapsētu ārpus centra, un līdz ar to tika ekshumēti un kapsētā pārapbedīti vairāki Sarkanās armijas karavīri. Protesta akcija pret šīm darbībām Tallinā pārauga vairākas dienas ilgās masu nekārtībās, kurās policija aizturēja simtiem cilvēku.

Valsts drošības dienestā (VDD) portālam “Delfi” norādīja, ka, neskatoties uz riskiem, piemineklis Uzvaras parkā ir jānojauc. “Piemineklis Pārdaugavā un citi Latvijas okupāciju slavinoši monumenti jau ilgstoši šķeļ Latvijas sabiedrību. Tie atgādina par noziegumiem, ko pret Latvijas iedzīvotājiem īstenojis padomju režīms. Tāpat šo monumentu godināšana un svinību rīkošana pie tiem, lai arī netieši, tomēr slavina Latvijas okupāciju, īpaši Krievijas militārajos svētkos 9. maijā. Kā jau vairākkārt savos ikgadējos publiskajos pārskatos skaidrojis Valsts drošības dienests, Krievija mērķtiecīgi izmanto vēstures tematiku savās interesēs. Militāri memoriālie monumenti – kā nojaukti, tā nenojaukti – ir nozīmīgs instruments Krievijas ietekmes pasākumu klāstā,” uzsver VDD.