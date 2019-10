Dzīvnieku tiesību aizstāvju līdzjūtības akcija pie lopkautuves noritējusi bez starpgadījumiem

Dzīvnieku tiesību aizstāvju līdzjūtības akcija pie lopkautuves šodien noritēja mierīgi un labestīgi, aģentūrai LETA pastāstīja "Riga Animal Save" organizators Sandris Ādminis.

Viņš stāstīja, ka šodien vairāku stundu garumā notika "vigils" jeb līdzjūtības akcija pie lopkautuves ārpus Rīgas. Apmēram 30 dzīvnieku tiesību aizstāvji pulcējās miermīlīgā pasākumā, ko rīkoja organizācija "Riga Animal Save". Dalībnieki sapulcējās kādas Vidzemes lopkautuves vārtu priekšā, lai pietuvotos govīm, aitām un citiem dzīvniekiem, kas smago automašīnu kravas kastēs tika atvesti uz kautuvi.

"Akcija noritēja ļoti veiksmīgi, jo lopkautuves veterinārārsts mums pastāstīja par lopkautuves darbību, deva iespēju paskatīties acīs tiem dzīvniekiem, kurus atveda uz kautuvi," stāstīja akcijas organizators.

Viņš uzsvēra, ka akcijas mērķis ir cieņpilni pievērst uzmanību dzīvniekiem un rosināt sabiedrību aizdomāties - par saikni starp dzīvniekiem un gaļu, aizdomāties par labestību. Šī bija pirmā šāda veida akcija Latvijā.

"Mēs rīkosim miermīlīgus vigilus (no latīņu "vigilia" - nomods) jeb līdzjūtības akcijas pie lopkautuvēm, lai būtu par lieciniekiem tām radībām, kuru dzīvības tiek atņemtas, lai viņus pārvērstu desās. Mēs vēlamies pievērst sabiedrības uzmanību viņu likteņiem. Ja tas pats notiktu ar t.s. mājas mīluļiem - suņiem vai kaķiem, šeit ar mums būtu simtiem citu cilvēku, kam tas nebūtu pieņemami," teica Ādminis.

Viņš uzsvēra, ka no bioloģijas un justspējas viedokļa nokaušanai atvestās govis, aitas, cūkas un citi dzīvnieki būtiski neatšķiras no suņiem un kaķiem, kurus cilvēki vēlas aizsargāt, jo saprot, ka viņu vēlmi dzīvot un neciest vajag respektēt. Taču pret t.s. "lopiem" izturas kā pret preci.

"Tā ir netaisnība, ko ētikā dēvē par sudzismu. Turklāt vairums cilvēku nemaz nezina, ka Latvijā ik gadu nokauj ap 100 000 govis un teļus, 450 000 cūkas, 22 000 aitas un 17 miljonus mājputnu. Tas ir milzīgs daudzums, taču cilvēki viņus neredz un tāpēc nedomā par to," piebilda Ādminis.

Viņš norādīja, ka būšanai par aculiecinieku pie lopkautuves, ir liela ietekme uz cilvēku attieksmi pret šīm būtnēm, kas dzīvi pavada, slēpti no sabiedrības acīm. Mēs uzskatām, ka to var mainīt tikai caur labsirdību pret visām būtnēm neatkarīgi no viņu sugas - tostarp ar labestīgu attieksmi pret kautuvju darbiniekiem, sacīja Ādminis.

Dzīvnieku tiesību aizstāvji plāno šādas akcijas turpmāk pie Latvijas lopkautuvēm rīkot regulāri un aicina ikvienu pievienoties, lai ieskatītos uz kautuvi vesto dzīvnieku acīs.

Jau ziņots, ka organizācija "Riga Animal Save" ir starptautiskā dzīvnieku aizstāvības tīkla "Animal Save Movement" atzars Latvijā. Kustība aizsākās 2010.gadā Kanādā un pašlaik pēc tās principiem darbojas vairāk nekā 600 grupas pasaulē.