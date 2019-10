Egļu astoņzobu mizgrauzis Tērvetes dabas parkam nodarījis milzu postījumus

Valsts mežu apsaimniekotāja "Latvijas valsts meži" (LVM) dabas parkā Tērvetē pēdējo 20 gadu laikā neredzēti lielus postījumus šogad nodarījis meža kaitēklis - egļu astoņzobu mizgrauzis, liecina informācija LVM mājaslapā.

LVM norāda, ka pēc siltās un garās vasaras šoruden dabas parka "Pasaku mežā" un "Veco priežu parkā" atklāti egļu mizgraužu bojāti koki. Lai nokaltušie koki neapdraudētu parka apmeklētājus, bīstamās teritorijas ir norobežotas un ir uzsākta bojāto koku zāģēšana un izvešana no parka, ko plānots pabeigt līdz novembra sākumam. Pēdējā reize, kad egļu astoņzobu mizgrauzis Tērvetes dabas parkam nodarīja tik lielus postījumus, bija deviņdesmito gadu beigas, un nu tas pēc 20 gadiem ir atgriezies.

"Mizgrauzis visbiežāk iemitinās novājinātās, pāraugušās eglēs, kas sasniegušas ciršanas vecumu vai to pārsniegušas, tādu netrūkst LVM dabas parkā Tērvetē. Turklāt mizgrauzis ir tik agresīvs egļu kaitēklis, ka uzbrūk un iznīcina arī pilnīgi veselas egles. Diemžēl mūsu cerību pilnie centieni šopavasar ierobežot mizgraužu tālāko izplatību nav bijuši tik sekmīgi - konstatēti vairāki desmiti bojātu koku," skaidro LVM Rekreācijas vadītājs Kristaps Didže.

Šī gada martā egļu astoņzobu mizgraužu postījumi tika konstatēti egļu audzē blakus apmeklētāju takā "Pasaku mežā", kur vairāki desmiti egļu pamazām nokalta. Ar mērķi ierobežot kukaiņu tālāko izplatību, kokus nozāģēja. Nozāģētās egles tika pārstrādātas jaunās atrakcijās un apskates objektos. Teritorijas atjaunošanas darbos pavasarī piedalījās arī Annas Brigaderes pamatskolas skolēni.

LVM mājaslapā teikts, ka saskaņā ar zinātnieku secināto viens no risinājumiem, lai paglābtos no šiem kukaiņiem, ir mežsaimniecība - nozāģēt un aizvākt kalstošos kokus no meža ar visiem kaitēkļiem, iekams tie paguvuši tālāk izplatīties pieguļošajās, nebojātajās egļu audzes. Šoruden kaitēklis ir paslēpies zemē pārziemošanai. Egļu astoņzobu mizgrauža postījumus Tērvetes dabas parka egļu audzēs varētu ierobežot barga ziema, ja tāda būs.

Latvijas valsts mežzinātnes institūta "Silava" 2018. gada nacionālā meža kaitēkļu monitoringa rezultāti liecina, ka egļu astoņzobu mizgrauža populācija pieauga jau 2018. gadā siltās vasaras ietekmē. Saskaņā ar Valsts meža dienesta (VMD) datiem par izsniegtajiem sanitārajiem atzinumiem 2018.gadā salīdzinājumā ar 2017. gadu ir audzis izsniegto atzinumu skaits tieši egļu mizgraužu bojājumu ierobežošanai. Iepriekšējos gados egles mizgraužu darbības rezultātā bojāti apmēram 30-50 hektāru mežaudžu, pērn tie bija 89,8 hektāri, bet šogad līdz 1. jūlijam fiksēti bojājumi 300 hektāru platībā. Lielākais mizgraužu radītais kaitējums šogad novērots Lubānas mitrāja apkārtnē.

Jau ziņots, ka egļu astoņzobu mizgrauzis ir stumbru kaitēklis, kas sastopams visā koka garumā, lielāko blīvumu sasniedz apēnotās vietās. Vabole ir tumši brūnā līdz melnā krāsā, spīdīga. Gadā attīstās viena līdz divas tās paaudzes.