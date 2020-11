'E.Gulbja laboratorijas' analīžu pārskats ir pieejams arī lietotnē

"E. Gulbja laboratorijas" klienti turpmāk varēs apskatīt analīžu rezultātus "If Mobile" lietotnē, portālu "Delfi" informēja "If" apdrošināšanas pārstāve Laima Kristapsone.

"If Mobile" lietototne ir izveidota tā, lai analīžu rezultāti netiktu apskatīti, saglabāti vai apstrādāti "If Apdrošināšanas" pusē – laboratorija tos šifrē personīgi klientam un tikai klienta mobilajā ierīcē tieši pirms parādīšanās uz ekrāna tie tiek atšifrēti. Lai piekļūtu analīžu rezultātiem ikdienā, nav nepieciešama uzlīme ar paroli vai speciāli kodi – pietiek ar sākotnējo reģistrēšanos un autorizēšanos, kā arī ar ierasto tālruņa paroli.

Uzsākot "If Mobile" lietotnes lietošanu, ir jāreģistrējas, veicot piecus soļus. Reģistrēšanās jāveic tikai vienreiz, turpmāk aplikāciju var atvērt un lietot uzreiz. Aplikācijas sadaļā "Analīzes" var saņemt datus par savu veselību – "E. Gulbja" laboratorijā pēdējos četros gados veikto analīžu rezultātus. Šī sadaļa ir pieejama jebkuram Latvijas iedzīvotājam, kas lieto aplikāciju un vēlas ērti un droši sekot līdzi analīžu rezultātiem, kā arī uzrādīt tos ārstiem tieši no sava tālruņa ekrāna.

"Kopš "If Mobile" veselības aplikācijas palaišanas esam nemitīgi turpinājuši darbu pie tās funkcionalitātes uzlabošanas un papildināšanas. Nu jau vairāk nekā 70% no visiem atlīdzību pieteikumiem ir iesniegti, izmantojot aplikāciju. Ja līdz šim aplikācija ievērojami atviegloja veselības polises lietošanu mūsu klientiem, tad arī analīžu sadaļu esam ieviesuši ērtu risinājumu visiem Latvijas iedzīvotājiem, ne tikai "If" klientiem. Esam priecīgi un lepni par jau sasniegto, tomēr turpināsim darbu arī pie nākamajiem uzlabojumiem," pavēstīja "If Apdrošināšanas" Personu apdrošināšanas produktu vadītāja Dagnija Rutka.