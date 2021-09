EK sākusi pārkāpuma procedūru pret Latviju par četru direktīvu laicīgu nepārņemšanu

Eiropas Komisija (EK) sākusi pārkāpuma procedūru pret Latviju par četru direktīvu laicīgu nepieņemšanu, informēja EK pārstāvniecības Preses nodaļā.

Pārkāpuma procedūra pret Latviju sākta, jo valsts nav pareizi transponējusi ES noteikumus par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā. Direktīva garantē, ka personām, pret kurām ES ir ierosināts kriminālprocess, tiek piedāvāts bezmaksas mutisks un rakstisks tulkojums šīm personām saprotamā valodā. Tās ir procesuālas pamattiesības, kas aizsargā tiesības uz taisnīgu tiesu. Direktīva ir daļa no ES tiesiskā regulējuma par taisnīgu tiesu, kas nodrošina aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesību pietiekamu aizsardzību.

Saistībā ar šīs direktīvas ieviešanu pārkāpuma procedūra sākta arī pret Beļģiju, Portugāli un Zviedriju.

Tāpat pārkāpuma procedūra pret valsti sāka tiesību aktu neatbilstību ES noteikumiem par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā. Direktīva garantē, ka personas, pret kurām ES ir ierosināts kriminālprocess, tiek nekavējoties informētas par savām tiesībām kriminālprocesā, tostarp par apsūdzībām, tiesībām uz advokāta palīdzību vai bezmaksas juridiskām konsultācijām. Direktīva ir daļa no ES tiesiskā regulējuma par taisnīgu tiesu, kas nodrošina aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesību pietiekamu aizsardzību. EK uzskata, ka daži no četru dalībvalstu paziņotajiem transponēšanas pasākumiem direktīvu netransponē pienācīgi un nepietiekami īsteno direktīvā noteiktās prasības.

Saistībā ar minēto pārkāpuma procedūra sākta arī pret Bulgāriju, Īriju un Portugāli.

Pārkāpuma procedūra pret Latviju sākta arī, jo ir pieņemtas valsts programmas radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai, kuras nav pilnīgi atbilstīgas Lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu direktīvas prasībām. Radioaktīvie atkritumi rodas, ne tikai kodolspēkstacijās ražojot elektroenerģiju, bet arī saistībā ar radioaktīvo materiālu izmantošanu citā veidā medicīnas, pētniecības, rūpniecības un lauksaimniecības vajadzībām. Tas nozīmē, ka radioaktīvos atkritumus rada visas dalībvalstis. Lai garantētu augstu drošuma līmeni un nepieļautu nepamatota sloga radīšanu nākamajām paaudzēm, ar direktīvu ir izveidota Kopienas sistēma lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai.

Tajā noteikts, ka Vācijai, pret kuru arī sākta pārkāpuma procedūra, un Latvijai jāizstrādā un jāīsteno valsts programmas, lai apsaimniekotu visu lietoto kodoldegvielu un radioaktīvos atkritumus, kas radušies to teritorijā, no to rašanās līdz apglabāšanai. Tās mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus un sabiedrību pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem. Tika konstatēts, ka Latvijas paziņotās valsts programmas neatbilst dažām direktīvas prasībām, tāpēc tika doti divi mēneši EK konstatēto trūkumu novēršanai. Ja EK nesaņems apmierinošu atbildi, tā var nolemt vērsties ES Tiesā.

Pārkāpuma procedūra pret Latviju sākta arī, jo tā nav paziņojusi EK par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa pilnīgu transponēšanu. Jaunie noteikumi modernizē Eiropas tiesisko regulējumu elektronisko sakaru jomā, paplašinot patērētāju izvēles iespējas un tiesības un stimulējot operatorus ieguldīt ļoti augstas veiktspējas tīklos un optiskās šķiedras un 5G izvēršanā.

Šajā jomā pārkāpuma procedūra sākta arī pret tādām valstīm kā Igauniju, Spāniju, Horvātiju, Īriju, Itāliju, Kipru, Lietuvu, Luksemburgu, Maltu, Nīderlandi, Austriju, Poliju, Portugāli, Rumāniju un Slovēniju.

Dalībvalstīm šie noteikumi bija jātransponē valstu tiesību aktos līdz 2020. gada 21. decembrim. 2021. gada februārī EK 24 dalībvalstīm nosūtīja vēstules par to, ka tās nav paziņojušas par pilnīgu transponēšanu. EK tagad sper nākamo soli pārkāpuma procedūrā, nosūtot argumentētu atzinumu 18 dalībvalstīm, kuras joprojām nav paziņojušas par pilnīgu transponēšanu. Šīm dalībvalstīm ir divi mēneši, lai sniegtu atbildi EK, pretējā gadījumā EK var lietu nodot izskatīšanai ES Tiesā.