"Nirējam, it īpaši iesācējam, tas ir liels pārdzīvojums. Tu iepeldi ar laivu jūrā. Tā viļņojas. Tad pa striķi tu nirsti lejā. Ir tumšs, redzamība nekāda, bet tad no tumsas pēkšņi parādās nogrimis kuģis," stāsta zemūdens niršanas centra "Daivings.lv" pārstāvis Valters Preimanis. Šovasar, augustā, viņš ar biedriem niris pie Baltijas jūras dzelmē esošā kuģa "Beverīna", kas 2008. gada decembrī nogrima netālu no Liepājas ostas. Portāls "Delfi" piedāvā fotoreportāžu no šīs ekspedīcijas.

"Beverīna" guļ jūras dibenā uz ķīļa aptuveni piecarpus kilometrus no krasta 15 metru dziļumā netālu no Liepājas ostas. Kuģis nogrima 2008. gada 2. decembra vakarā. Kā liecina Latvijas Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta toreiz sniegtā informācija, 2. decembrī pulksten 16.40 tika saņemts pirmais palīgā sauciens, kuģa apkalpe ziņoja, ka pārstājis darboties "Beverīnas" galvenais dzinējs.