Elksniņa kopējie ienākumi pērn pieauguši par 72%; Helmanis ieguvis kuteri

Daugavpils mēra Andreja Elksniņa kopējie ienākumi pērn pieauguši līdz 26 893,10 eiro. Līdz ar to, salīdzinājumā ar gadu iepriekš, kad Elksniņa kopējie ienākumi bija mērāmi 15 587,60 eiro, pērn tie auguši par 72,53%.

Kā liecina politiķa Valsts ieņēmumu dienesta Publiskojamo datu bāzē pieejamās valsts amatpersonas deklarācijas: ja aizpērn par darbu Daugavpils pašvaldībā Elksniņš saņēma 15 317,58 eiro, tad pērn – 26 592,67 eiro. Tiesa, Elksniņš atpakaļ mēra amatā nonāca pēc iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām 2021. gada vasarā.

Politiķis šogad arī saņēmis Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu 300 eiro apmērā, kā arī reģistrējis ienākumus no procentiem no AS "Citadele banka" 0,43 eiro apmērā.

Pēdējo gadu laikā nav sarucis arī Elksniņa izsniegto aizdevumu apmērs, tas aizvien ir 50 000 eiro. Mēram arī ir lietošanā divi dzīvokļi Daugavpilī.