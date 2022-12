Energoresursu cenu kāpums pašvaldībām liek pārskatīt maksu par pansionātiem

saturs

Pieaugošās pakalpojumu izmaksas pašvaldībām un sociālās aprūpes centriem liek pārskatīt līdzšinējo kārtību un celt maksu par klienta uzturēšanos pansionātā. Taču vietvaru pieeja atšķiras – piemēram, Rīga trūkstošo finansējumu meklēs savā budžetā, kamēr Daugavpils nu jau palielināto maksu iekasē no klienta vai viņa tuvinieka paša.

Portāls "Delfi" jau rakstīja, ka no nākamā gada par 33% maksa tiks palielināta pansionātā Rēzeknē. Turpmāk mēneša maksa par mitināšanos pansionātā būs 707 eiro.

Šobrīd Rēzeknē Pensionāru sociālo pakalpojumu centra pakalpojumu saņem 213 klienti. Pilnu maksu par pakalpojumu veic 50 klienti un/vai viņa apgādnieki. Savukārt daļēju maksu par pakalpojumu veic 18 klienti un/vai apgādnieki.

Visu atlikušo maksu par klientu uzturēšanos centrā kompensē pašvaldība. "Lielākā daļa klientu samaksu veic tikai 50% apmērā, pārējo uzturēšanās izdevumus sedz pašvaldība," atklāja pašvaldības pārstāve Marina Sokolova.

Kā portālam "Delfi" pauda Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Inese Nipere, vidējā pensija centra klientam ir 400 eiro, tāpēc pārējos uzturēšanās izdevumus sedz pašvaldība.

Rīga meklēs budžetā

Sociālo aprūpes centru pakalpojuma izmaksu palielināšanos izjūt arī galvaspilsētā.

Rīgas pašvaldībai ir trīs pansionāti – Rīgas sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers", "Mežciems" un "Stella maris". Tajos cena par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu tiek pārskatīta vidēji vienu reizi trīs gados.

Vēl ir sociālās aprūpes institūcijas, ar kurām pašvaldība slēgusi sadarbības līgumu. Tās atrodas visā Latvijā.

Labklājības departamenta publiski pieejamajā sarakstā redzams, ka atsevišķi pansionāti cenas no 1. janvāra cels. Piemēram, biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" sociālās aprūpes centrā "Pārdaugava" maksa par dienu pieaugs no 29 eiro līdz 34,46 eiro. Arī biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" sociālās aprūpes centros Ventspilī, Talsos, Kuldīgā un Saldū cenas pieaugs pāris eiro robežās – no 25,68 eiro līdz 28,25 eiro par dienu.

Par atrašanos pansionātā, ar kuru pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu, maksā klients no savas pensijas vai citiem ienākumiem. Gadījumā, ja šī samaksa nenosedz visu maksu par atrašanos pansionātā, pašvaldība maksā starpību starp klienta veikto samaksu un pansionāta noteikto cenu – taču ne vairāk kā 400 eiro mēnesī vispārēja tipa institūcijā vai ne vairāk kā 640 eiro mēnesī ģimenes tipa sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā.

Kā portālam "Delfi" skaidroja Rīgas domē, tiek meklētas iespējas, lai augsto energoresursu cenu paaugstinājumu segtu, palielinot to samaksas daļu, ko sedz pašvaldība.

Par to tiks lemts, kad tiks gatavots 2023. gada pašvaldības budžets, taču šis jautājums ir iekļauts aktuālo vajadzību sarakstā.

Daugavpilī maksu palielināja jau jūlijā

Savukārt Latvijas otrā lielākajā pilsētā Daugavpilī situācija ir nedaudz citāda. Kā portālam "Delfi" sacīja Daugavpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Nataļja Ivanova, Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā, kas pašlaik apkalpo 242 cilvēkus, mēneša maksa klientiem tika pacelta jau šī gada 1. jūlijā.

Nekāds papildus palielinājums no 1. janvāra nav plānots.

Pirms cenas paaugstināšanas uzturēšanās maksa bija 396,59 eiro mēnesī, un šī summa, kas nebija mainīta kopš 2016. gada, bija zemākā visā Latvijā, apgalvo Ivanova. Savukārt no 2022. gada 1. jūlija uzturēšanās maksa ir 595,39 eiro mēnesī.

"Bija gadījumi, kad klienta un viņa radinieku nepietiekama materiālā stāvokļa dēļ līdzmaksājuma slogs bija pārāk liels, taču šie gadījumi tika risināti individuālā kārtā, kā rezultātā, izvērtējot ienākumu līmeni, daži klienti tika atbrīvoti no līdzmaksājuma veikšanas," atklāja Ivanova.

Kopumā Ivanova secina, ka cenu kāpums nav ietekmējis interesi par pansionāta sniegtajiem pakalpojumiem: rindā uz ievietošanu tajā joprojām ir gandrīz 40 cilvēku.