Faktu pārbaude: Lielais saslimušo skaits nav pierādījums vakcīnu neefektivitātei

Kā var būt, ka šogad septembra nogalē ar Covid-19 slimojošo skaits bija krietni lielāks nekā pērn šajā laikā, ja tagad, atšķirībā no pagājušā gada, iedzīvotājus vakcinē? "Gandrīz trīs reizes sliktāk rādītājs. Jā, švakcīnas ir drošas un efektīvas," šādus secinājumus veic kāds sociālā tīkla "Facebook" lietotājs, ar kura ierakstu dažās dienās dalījušies vairāk nekā 300 cilvēku. Viņa veiktajā salīdzinājumā nav ņemts vērā tas, ka šobrīd Latvijā dominē krietni lipīgāks jaunā koronovīrusa variants nekā pirms gada, un vēl citi argumenti, uz kuriem norāda eksperti. Līdz ar to secinājumi, ka šos datus saista ar vakcīnu neefektivitāti, ir maldinoši.

Ierakstam "Facebook" pievienoti Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati, proti, grafika ar inficēšanās līkni, aptverot laika posmu no pandēmijas sākuma Latvijā pērn pavasarī līdz šā gada septembrim. Balstoties uz šiem publiski pieejamajiem datiem, ieraksta autors salīdzina pērnā gada 24. septembri, kad ar Covid-19 Latvijā inficējās 22 cilvēki, ar šā gada 24. septembrī, kad inficēto skaits bija 722. "Facebook" ievietotā ieraksta autoram Aivim Vasiļevskim šie skaitļi noder, lai tos vilktu kopā ar valstī notiekošo vakcināciju pret Covid-19 un apšaubītu tās efektivitāti. "Šī ir reāla zombiju apokalipse, kur pirmo reizi medicīnas vēsturē par kāda preparāta neefektivitāti to lietotāju vidū tiek vainoti tie, kas no tā ir atteikušies," raksta lietotājs, kura "Facebook" laika joslu pilda pandēmijas un vakcinācijas apšaubīšanai veltīti ieraksti.

Salīdzinot citu ar citu laika posmu, ir jāņem vērā gan vadošie Covid-19 vīrusa paveidi sabiedrībā, gan spēkā esošie drošības pasākumi, gan cilvēku atsaucība noteiktajiem drošības pasākumiem, aicināta komentēt ierakstu, portālam "Delfi" norāda SPKC sabiedrisko attiecību pārstāve Ilze Arāja. Viņa atgādina, ka jau no šā gada vasaras vidus vadošais Covid-19 celms ir Delta variants, kas ir ar ievērojami augstāku infekciozitāti un izplatību. Vairāk var lasīt šeit.

Arī Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs, infektologs Uga Dumpis uzsver: "Šis variants ir daudz lipīgāks, ātrāk izplatās, lielāks bars inficējas, vismaz divreiz trīsreiz vairāk. Pirmajam (Covid-19 variantam) transmisijas koeficients bija, noapaļojot, ap 2,5, savukārt šim ir 6." Turklāt, tā kā Delta variants ir krietni lipīgāks par iepriekš valdošajiem Covid-19 paveidiem, tā ekspozīcijas laiks ir īsāks, proti, nav vairs nepieciešamas 15 minūtes saslimušā tuvumā, lai infekcija izplatītos. "Arī inkubācijas periods ir aptuveni par vienu dienu īsāks. Agrāk bija ceturtā, piektā diena, tagad par vienu dienu ātrāk cilvēks pēc inficēšanās kļūst lipīgs. Tas ir nozīmīgi. Līdz ar to "apgrozījums" ir lielāks," skaidro Dumpis.

Pētījumi liecina, ka no visiem zināmajiem koronovīrusa variantiem pasaulē Delta variants izplatās visvairāk. Zinātnieki apgalvo, ka tas izplatās par 225% ātrāk nekā sākotnējais vīrusa variants. Vairāk var lasīt šeit.

"Arī ņem vērā, ka vakcinēto cilvēku skaits ir salīdzinoši neliels, lielākoties slimo un stacionāros nokļūst nevakcinētie un vakcinācijas kursu nepabeigušie, kas arī dod pieaugumu saslimstības gadījumu pacēlumam," skaidro Arāja, komentējot ierakstu "Facebook". Šo argumentu min arī Dumpis, sakot, ka "mēs jau arī neesam neko daudz novakcinējuši – pasaules pieredze rāda, ka jābūt vismaz virs 65, 70%, lai sāktos kāds efekts." Dumpis arī piebilst: ja paskatās, piemēram, mirstības datus Bulgārijā, kur ir mazāk vakcinēto nekā mūsu valstī, tad Latvijas situācija, protams, joprojām ir labāka. Bulgārijā vakcinējušies vien aptuveni 18% iedzīvotāju.

Latvijā vakcinācijas procesu ir noslēguši 43,8% iedzīvotāju, liecina Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas nodaļas vadītājas Evas Juhņēvičas 28. septembrī sniegtā informācija Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma". Vakcinācijas procesu uzsākuši, proti, vienu potes devu saņēmuši savukārt 47,9% iedzīvotāju.

Tāpat arī Dumpis min, ka, lai arī inficēšanās līmenis kāpj arvien augstāk, nav jau tādu ierobežojumu, kādi bija pērnā gada nogalē, kad bija līdzīgs inficēto skaits. Viņaprāt, pēc divām nedēļām plānotie ierobežojumi ir krietni par vēlu. SPKC pārstāve par šā septembra datiem norāda: "Jāņem vērā, ka šobrīd atvērtas skolas un mācības notiek klātienē, kas palielina kopējo sabiedrības mobilitāti. Notiek kolektīvie pasākumi, arī cilvēku līdzestība ir mazinājusies."