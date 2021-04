Faktu pārbaude: Nē, vakcinētie cilvēki sieviešu reproduktīvajai sistēmai nekaitē

Apgalvojumi, ka nevakcinētu sieviešu reproduktīvo sistēmu kaitīgi ietekmējot atrašanās līdzās pret Covid-19 vakcinētajiem sabiedrības locekļiem, pāršalkuši atsevišķās valstīs sociālos medijus un tikuši atspēkoti kā nepatiesa informācija, taču nu "piezemējušies" arī Latvijas soctīklotāju profilos. Tāpat Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) norāda, ka vakcīnas pret Covid-19 nekādā veidā nevar izplatīties no vakcinēta uz nevakcinētu cilvēku.

"Facebook" lasāms ieraksts, kurā vēstīts: "tiek saņemtas satraucošas ziņas par vēl neizskaidrotu parādību, kas novērojama valstīs un apgabalos ar lielu kovid vakcinēto cilvēku skaitu. Nevakcinētām sievietēm parādās menstruālā cikla traucējumi – iepriekš nepieredzētas nepanesamas sāpes, asiņošana menopauzes laikā, smaga asiņošana, spontānie aborti tikai atrodoties vakcinētu cilvēku tuvumā!" Ierakstu savās "Facebook" laika joslās sociālā medija lietotāji redzējuši apmēram 20 tūkstošus reižu. Tajā paustas arī vēl citas atziņas, kuras ZVA vērtē kā nepatiesas. Ieraksta autors ir "Vakcīnrealitāte Latvijā", kas jau iepriekš vairākkārt izplatījusi maldinošu informāciju par vakcināciju. Vairāk lasīt šeit un šeit

Foto: ekrānuzņēmums no "Facebook"

Ieraksts neprecizē, kas saņēmis "satraucošās ziņas" un no kā tās pienākušas, jo lieto ciešamo kārtu. Šajā pat profilā lielu popularitāti guvušā citā video, kurš nesen ticis dzēsts no "Facebook" (to pie cita ieraksta komentāros saka ieraksta autori), arī detalizēti tika vēstīts, ka nevakcinētajiem vakcinēto cilvēku "ietekmē un klātbūtnē rodas nopietnas veselības problēmas, kas vēl nav izskaidrotas."

ZVA pārstāvji norāda, ka šādiem apgalvojumiem nav nekāda zinātniska pamatojuma. "Vakcīnu pret Covid-19 mērķis ir pasargāt no saslimšanas pēc inficēšanās ar vīrusu, veicinot organisma aizsargreakciju pret vīrusu. Pētījumi liecina, ka šīs vakcīnas ir efektīvas un pasargā cilvēkus no simptomātiskas saslimšanas, tai skaitā no smagas Covid-19 slimības gaitas, no hospitalizācijas un nāves," skaidro ZVA pārstāve Dita Okmane un piebilst, ka vakcīnas pret Covid-19 veicina antivielu un šūnu imunitātes veidošanos organismā, lai pēc sastapšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu, kas izraisa Covid-19, tas tiktu atpazīts un iznīcināts.

ZVA pārstāve arī uzsver, ka aģentūra nav saņēmusi nevienu ziņojumu, kurā vakcinētas personas būtu ziņojušas par menstruālā cikla izmaiņām neilgi pēc vakcinācijas. Šādas blakusparādības nav novērotas klīniskajos pētījumos un nav norādītas kā iespējamas nevienā no vakcīnu lietošanas instrukcijām un zāļu aprakstiem. "Jānorāda, ka tieši vakcinējoties pret Covid-19 vakcinētās personas var pasargāt arī citus cilvēkus no inficēšanās ar vīrusu – jo vairāk cilvēku būs vakcinējušies, jo ātrāk tiks ierobežota vīrusa izplatība. Šobrīd vakcīnu ražotāji veic pētījumus, lai noskaidrotu vai ar vakcīnām iespējams tiešā veidā ierobežot vīrusa pārnesi jeb transmisiju, un pirmie rezultāti ir pozitīvi," skaidro Okmane.

Arī starptautiskās ziņu aģentūras "Reuters" faktu pārbaudītāji sociālajos medijos saskārušies ar līdzīgiem apgalvojumiem par it kā reproduktīvās veselības traucējumiem vakcinēto klātbūtnē, taču eksperti žurnālistiem norādīja, ka, acīmredzot, cilvēki neizprot vakcīnas darbības mehānismu un to, ka vakcīnas pret Covid-19 nesatur dzīvo vīrusu un nevar izplatīt ne vīrusu, ne vakcīnu. Vairāk lasīt šeit.

Atbildot uz "Delfi" jautājumu par pieminētajā feisbuka ierakstā paustajiem apgalvojumiem, ka "jebkurš vīruss, kas atrodas vakcinētā organismā, var modificēties vakcīnas sastāva dēļ" un "vakcinēto dēļ Covid vīruss pārsteidzoši ātri mutē, jo vakcīnas rada mākslīgus, paātrinātus apstākļus, kuros vīruss mutē ātrāk nekā tas būtu dabiski", Zāļu valsts aģentūrā uzsver, ka nav nekādu pierādījumu par to, ka vakcīnas, to sastāvs un vakcinētie cilvēki veicinātu vai paātrinātu jaunu vīrusa paveidu veidošanos.

"Vīruss mutē jeb mainās, jo pats pielāgojas apkārtējās vides izmaiņām, savukārt, jo augstāki ir saslimstības rādītāji un lielāka vīrusa transmisija sabiedrībā, jo lielākas ir dažādu vīrusa mutāciju rašanās iespējas. Palielinoties vakcinēto cilvēku skaitam, mutāciju rašanās iespējas samazinās," norāda Okmane.