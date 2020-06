'Nākamos bērnus nepotēšu!' Soctīklos satrauc ar kārtējo vakcīnas radīto seku stāstu, bet nav pierādījumu

"Kur šos datus (par vakcināciju) iegūst? Šobrīd vakcinācijas uzraudzība pasaulē ir ļoti labi attīstīta. Ja kaut kur notiek nobīde no sagaidāmā iespējamā sarežģījumu daudzuma, tad uzreiz arī reaģē un izmeklē iespējamos cēloņus, katra vakcīnas sērija ir marķēta un pilnībā izsekojams tās ceļš no ražošanas līdz pacientam, ir iespējams noteikt, vai problēma ir saistīta ar ražošanu, transportu, glabāšanu vai ievadīšanu. Ir arī dažāda veida pacientu datu bāzes pasaulē (piemēram, saistītas ar veselības apdrošināšanu), kur glabājas apjomīgi ar veselību saistīti dati, tur var redzēt – ir vakcinēts, kad vakcinēts, ko saņēmis un kādas slimības ir attīstījušās. Līdz ar to tie nav dažu simtu vai dažu pacientu pētījumi, tie ir miljoniem pacientu," saka bērnu neirologs Strautmanis.

Piemēram, dažādas ģenētiskas encefalopātijas (galvas smadzeņu darbības traucējumi), kuras mēdz atklāt maziem bērniem, tāpat attīstās arī nevakcinētiem bērniem. "Esmu redzējis vairākus bērnus, kas nav saņēmuši nevienu vakcīnu, un viņi cieš no tām pašām (neiroloģiskajām – red.) slimībām, no kurām vakcinētie. Mūžīgais jautājums, kas ir cēlonis un kas ir sekas, protams, tiešā veidā pierādāms ir ļoti grūti. Taču ko var zināt: tas ir risks, cik procentiem no vienas vai otras grupas (vakcinēto vai nevakcinēto – red.) attīstās saslimšanas. Un vakcinētajiem un nevakcinētajiem šīs dažāda veida encefalopātijas, epilepsijas, autisms – attīstās vienādā proporcijā. Tas pierāda, ka tam nav nekādas saistības ar vakcināciju," skaidro Strautmanis.

"Ieraksta autorei varam piedāvāt, ka mēs būtu ar mieru izmeklēt bērnu, precizēt iemeslus, piedāvāt ārstēšanu," viņš saka un piebilst, ka ārstu zināšanas nemitīgi papildinās un tiek precizēti iepriekš pausti pieļāvumi. Piemēram, 70. gados tapušos zinātniskos rakstos virknei pacientu encefalopātija bija sasaistīta ar vakcināciju. Pirms dažiem gadiem uzmeklējot šos pacientus un vēlreiz izmeklējot, atklājās, ka patiesībā viņiem ir ģenētiskas slimības. "Tobrīd tādas nevarēja atklāt, jo tādas vispār nebija zināmas. Varbūt arī šis gadījums pieder pie tās grupas, kur tobrīd vai nu mūsu zināšanas vai tehniskās iespējas nebija pietiekošas, lai varētu iemeslu precizēt," stāsta Strautmanis.

"Facebook" ierakstā ir pieminēts neirologs, kurš bērnu pēc smagās krampju lēkmes uzņēmis slimnīcā un mātei teicis, ka labāk bērnu vairāk nevakcinēt. "Izpratne mainās. Agrāk tiešām bija tā – ja ir hroniska, neiroloģiska slimība, tad neirologi rekomendēja vakcināciju atcelt vismaz uz kādu laiku vai izlaist kādas vakcīnas. Taču šobrīd pieeja ir mainījusies, bērns ar īpašām vajadzībām ir tieši jāpasargā no infekcijām, jo šādi bērni ir lielākā riska grupā. Šobrīd komentārs no neirologa puses būtu pavisam cits: noteikti, ka vakcinācija ir jāturpina," saka Strautmanis.

Kāpēc būtiski ziņot par vakcīnu blaknēm

"Latvijā ir mazs saņemto ziņojumu skaits par zāļu blaknēm (mazs iesniegto ziņojumu skaits salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm). Katru gadu Latvijā ziņo par aptuveni 400 zāļu blakņu gadījumiem," stāsta ZVA pārstāve Dita Okmane. Vislielākā ziņošanas aktivitāte Eiropā ir Francijā, Nīderlandē un Dānijā, kur saņemto zāļu blakņu ziņojumu skaits vairākkārt pārsniedz Latvijā saņemto ziņojumu skaitu.

Tāpēc ZVA aicina gan ārstus, gan arī iedzīvotājus ziņot par visām medicīniski būtiskām reakcijām, kas varētu būt blakne, izmantojot Zāļu valsts aģentūras zāļu blakņu ziņojumu formu, kas atrodama Zāļu valsts aģentūras mājas lapā (izstrādātas divas atsevišķas ziņojumu formas – veselības speciālistiem un ziņojumu forma iedzīvotājiem).