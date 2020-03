Foto: 'airBaltic' uz Latviju atgādā sejas maskas un respiratorus

Pēc Nacionālā veselības dienesta pieprasījuma "airBaltic" šajā nedēļas nogalē nodrošināja īpašu kravas lidojumu uz un no Urumči starptautiskās lidostas Ķīnā, uz Latviju atgādājot 900 000 sejas masku un 80 000 respiratoru no Džendžou un Jivu reģioniem.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Kopumā tika atgādātas 900 000 sejas maskas un 80 000 respiratori 619 kastēs, kravas apjomam veidojot 5,1 tonnu un 47 kubikmetrus.

Lidojums tika veikts ar "airBaltic" "Airbus A220-300" lidmašīnu ar reģistrācijas numuru YL-CSI. Reiss no Rīgas izlidoja 2020. gada 28. martā pulksten 08.11 pēc vietējā laika un nolaidās Urumči starptautiskajā lidostā pulksten 19.57 pēc vietējā laika. Speciālais reiss Rīgā atgriezās 29. martā pulksten 00.10 pēc vietējā laika.

Lidmašīna vienā virzienā starp starptautisko lidostu Rīga un Urumči starptautisko lidostu veica 4 815 km garu lidojumu bez apstājas. Lidojums tika veikts sadarbībā ar Nacionālās veselības dienestu, Latvijas Ārlietu ministriju, "AirLink Aviation Services" un "Wish Global".

"Lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc kravas pārvadājumiem no Ķīnas uz Eiropu Covid-19 krīzes laikā, "airBaltic" sadarbībā ar savu kravas pārvadājumu pārstāvi – loģistikas kompāniju "Wish Global" – un ar "Airlink Aviation Services" tehnisko atbalstu ir izstrādājusi piegādes ķēdes risinājumu kravas pārvadājumiem no praktiski jebkuras Ķīnas lielās pilsētas uz Baltijas valstīm un tālāk, izmantojot pasažieru lidmašīnas kravas pārvadājumiem," norāda kompānijas pārstāvji preses paziņojumā.

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī veikti 1057 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19. No tiem saslimšana apstiprināta 42 cilvēkiem, portālu "Delfi" informēja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Latvijā kopā veikti 13805 izmeklējumi, bet infekcija apstiprināta 347 personām.

Stacionēti 24 pacienti, no kuriem trīs ir ar smagu slimības gaitu, bet 21 personai slimības gaita ir viegla vai vidēja.