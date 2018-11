Foto: Niagāras ūdenskritumus Latvijas karoga krāsās

Tāpat Latvijas Republikas simtgades priekšvakarā sestdien, 17. novembrī, no pulksten 21 līdz 21.15, no pulksten 22 līdz 22.15 un no pulksten 23 līdz 23.15 pēc vietējā laika, Niagāras ūdenskritums tika izgaismots Latvijas karoga krāsās.

Šo dāvanu Latvijai un visai latviešu tautai sarūpējusi aktīvā Amerikas latviete, Amerikā dzīvojošā jelgavniece Sandija Bajota un Latvijas goda konsuls Ņujorkas pavalstī Ahmets Orens.

Pateicoties viņu iniciatīvai, kā arī kopīgai Latvijas vēstnieka ASV Andra Teikmaņa un Latvijas vēstnieka Kanādā Kārļa Eihenbauma vēstulei ASV un Kanādas amatpersonām, Niagāras ūdenskrituma izgaismošanas valde izlēma atbalstīt iniciatīvu un godināt Latvijas valsti tās simtgadē.

Pasākums sāksies pulksten 16 ar dokumentālas filmas "Likteņzeme" pirmizrādi un turpināsies ar izgaismošanas skatīšanos un izklaidēm kopā ar grupu "Carnival Youth".