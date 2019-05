Foto: Politiskie spēki līksmo pēc EP vēlēšanām

Noslēdzoties Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām Latvijā, partijas pulcējās iepriekš izraudzītās svinību vietās, lai atzīmētu saspringto politisko maratonu. Portāls "Delfi" ielūkojās, kā vēl nezināmo EP vēlēšanu iznākumu atzīmēja partiju apvienība "Attīstībai/Par!", Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA) un partiju apvienība "Jaunā Vienotība".

Vēstīts, ka EP vēlēšanās vēlēšanu komisijām ir jāievēro visām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm saistošs noteikums, ka dalībvalstis nedrīkst oficiāli darīt zināmus atklātībai savus balsu skaitīšanas rezultātus, kamēr nav slēgti vēlēšanu iecirkņi dalībvalstī, kuras vēlētāji ir pēdējie, kuri piedalās vēlēšanās.

Pēdējie EP vēlēšanu iecirkņi durvis vērs ciet Itālijā svētdienas, 26. maija, pusnaktī pēc Latvijas laika. Līdz ar to EP vēlēšanu rezultāti svētdienas pusnaktī tiks publicēti un būs pieejami Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā – sadaļā "Vēlēšanu rezultāti".

Partiju apvienība "Attīstībai/Par!" aizvadītās EP vēlēšanas atzīmēja bārā "Vest".



Partiju apvienības "Jaunā Vienotība" biedri sanāca kopā politiskā spēka biroja telpas Annas Meierovica bulvārī.Savukārt NA pulcējās bārā – restorānā "Garāža".

Ziņots, ka, Lai gan pirmsvēlēšanu laiku pavadīja dažādas likstas, jau tagad zināms, ka šī gada EP vēlēšanās piedalījušies procentuāli vairāk balsstiesīgo nekā pirms pieciem gadiem.

Tāpat vēstīts, ka Valsts drošības dienests (VDD) līdz pulksten 20 saņēma 20 tā dēvētos signālus par iespējamiem ar vēlēšanu norisi saistītiem pārkāpumiem vai prettiesisku vēlētāju ietekmēšanu.

Kopumā lielākā daļa signālu uz šo brīdi jau ir pārbaudīti un tajos netika saskatītas noziedzīga nodarījuma pazīmes, vienlaikus dažos gadījumos informācijas pārbaude vēl nav noslēgusies.

Dienests arī pabeidzis par diviem signāliem, kas bija saistīti ar iespējamu prettiesisku vēlētāju ietekmēšanu, un vienu signālu par tā dēvēto balsu pirkšanu, kur informācija neapstiprinājās. Vienā gadījumā par iespējamu tā dēvēto balsu pirkšanu pārbaude vēl turpinās.

Līdz šim neviens kriminālprocess nav uzsākts. Vienlaikus nevar izslēgt, ka VDD pārbaudāmu informāciju turpinās saņemt arī pēc vēlēšanām.

Kā skaidroja VDD, līdzīgi kā iepriekšējās vēlēšanās, šajās vēlēšanās vairāk tika saņemta informācija tieši par iespējamiem pārkāpumiem vēlēšanu norisē. Par iespējamu prettiesisku vēlētāju ietekmēšanu, tajā skaitā iespējamiem balsu pirkšanas gadījumiem, tika saņemti četri signāli. Savukārt par iespējamiem pārkāpumiem vēlēšanu norisē kopumā tika saņemti 16 signāli.

Jau ziņots, ka šoreiz EP vēlēšanās savu balsi par kādu no politiskajiem spēkiem varēja atdot arī iepriekšbalsošanā. Laikā no 22. maija līdz vēlēšanu dienai, 25. maijam, nobalsoja 11,21% no visiem vēlētājiem.

Vēlēšanu iecirkņi sestdien strādāja no pulksten 7 līdz 20. Vēlēšanu dienā nobalsot varēja tikai iecirknī, kurā vēlētājs bija reģistrēts.