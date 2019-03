Gandrīz visu RNP iecirkņu vadītāju amatos strādā 'Saskaņas' biedri

Gandrīz visos septiņos uzņēmuma "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) iecirkņos vadītāju amatu ieņem partijas "Saskaņa" biedri, svētdien vēstī TV3 raidījums "Nekā Personīga".

Raidījums atgādina, ka RNP apsaimnieko Rīgas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un uzņēmuma kapitāldaļu turētājs un tiešais pārraugs ir Rīgas mērs Nils Ušakovs (S). RNP struktūra sadalīta septiņos Rīgas iecirkņos, un raidījums pārliecinājies, ka gandrīz visus iecirkņus vada partijas "Saskaņa" biedri. Iecirknī "Zemgale" pirms dažiem mēnešiem vadītājas vietnieces amatā nonākusi pēdējās Saeimas vēlēšanās neveiksmīgi kandidējusī Aleksandra Cimbale.

Vaicāta, vai uz konkrēto amatu bijis konkurss, Cimbale norāda, ka vadība ir tiesīga cilvēkus rotēt. "Tas ir vienkārši amats, ko es esmu tiesīga ieņemt, jo es esmu darbinieks šeit," skaidro Cimbale.

"Nekā Personīga" norāda, ka līdzīgi no "Saskaņa" saraksta kandidējusi, bet Saeimā nav iekļuvusi iecirkņa "Kurzeme" vadītāja Jekaterina Morozova. Viņa gan raidījumam komentārus nav sniegusi, aicinot vērsties pie pašvaldības kapitālsabiedrības preses nodaļas.

Iecirkņa "Jugla" vadītājs Aleksandrs Pavlovskis kā "Saskaņa" biedrs mēģināja iekļūt 13. Saeimā, kā arī no "Saskaņas" pašvaldību vēlēšanās Babītē savulaik kandidējis Arnis Kriķis, kurš vada iecirki "Centrs".

Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās Rīgā mikrorajonos Saskaņai bija izraudzīti 52 partijas biedri, kas strādāja kā koordinatori. Starp tiem bija arī RNP iecirkņu vadītāji. Morozova bija koordinatore Mežciemā, tagadējā "Zemgales" priekšnieces vietniece Cimbale un arī iecirkņa "Austrumi" vadītājs - Pļavniekos.

RNP iecirkņa "Austrumi" vadītājs Jānis Vaitkevičs raidījumam norādīja, ka RNP strādājis vēl pirms bijis "Saskaņas" rindās, bet uz jautājumu, vai RNP struktūrās parādās cilvēki, kuriem nav atradusies darba vieta citur, attrauca, ka uz šo jautājumu atbildēt nevarot.

Arī iecirkņa "Daugava" vadītājs Vjačeslavs Troškovs savulaik aktīvi iesaistījies vēlēšanās, bet šobrīd no politikas esot pagājis malā. No komentāriem raidījumam viņš atturējās, norādot, ka neesot pilnvarots to darīt.

Savukārt Saeimas deputāte Regīna Ločmele-Ļuņova (S), kas nedaudz pastrādājusi RNP, norāda, ka tikai liekas, ka RNP ir "Saskaņas" pakļautībā. "Tur strādā pirmkārt ļoti daudz cilvēku. Otrkārt tie cilvēki tur strādā daudzus gadus un ja mēs paskatīsimies, no kurām partijām šie cilvēki nākuši uz šo darbu, tad iespaids, kas varētu rasties par to, ka RNP ir kaut kāds Saskaņas pakļautībā strādājoša iestāde, tas ir ļoti maldinoši. Tiešām," paudusi politiķe.

Raidījums arī vēstī, ka partijas cilvēku likšana amatos bijusi līdzšinējo gadu apzināta "Saskaņas" pieeja, skaidrojot, ka tas ļauj kontrolēt informāciju, iepirkumus un naudas apriti.