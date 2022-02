Operatīvās vadības grupas (OVG) vadītājs Jānis Citskovskis rudens sākumā vēl izklausījās optimistisks. Valdība no OVG saņemšot priekšlikumus ātrai un izlēmīgai rīcībai, lai iegrožotu Covid-19, kas tobrīd jau bija sācis uzņemt apgriezienus. Rezultātā – iespējams, tieši valdības kavēšanās ar stingru lēmumu pieņemšanu pārpildīja slimnīcas un daudziem lika zaudēt dzīvības, par ko atbildību līdz šim brīdim nav nesis neviens. Tā ir maza, bet nevajadzīgām nāvēm bagāta epizode no haosa Covid-19 krīzes pārvaldībā, kas nereti rezultējies lēmumos, par ko laimīgs nav neviens, ieskaitot pašus to pieņēmējus.

Kad pandēmija ir mazliet samazinājusi jaudu, “Delfi” atskatās uz to, kā šī krīze ir tikusi pārvaldīta, šajā rakstā vairāk pievēršoties OVG – pandēmijas laikā ietekmīgai darba grupai, kurā viss Latvijas ierēdniecības zieds gatavo ar Covid-19 ierobežošanu saistītus priekšlikumus un lēmumus, par ko pēcāk lemt valdībai.

Kādus ieteikumus krīzes vadīšanai dod ministri Jānis Bordāns un Jānis Vitenbergs, kā arī uzņēmēju interešu pārstāvji Jānis Endziņš un Līga Meņģelsone? Kas OVG vadītāja Jāņa Citskovska ieskatā krīzes laikā tiek slānīti un kas - saņem ordeņus? Par to rakstā.