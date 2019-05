Ģirgens: Frakcija Kaimiņam pārmeta nespēju nošķirt personīgo no frakcijas viedokļa

Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš (KPV LV) no partijas "KPV LV" frakcijas priekšsēdētāja vietnieka amata atbrīvots arī tādēļ, ka nespēja skaidri nošķirt personīgo no frakcijas viedokļa, izriet no partijas biedra, deputāta Kaspara Ģirģena intervijā Latvijas Radio sacītā.

Pēc viņa paustā, Kaimiņš ir informēts par minētā lēmuma iemesliem. Lūgts skaidrot, kādi tie ir, Ģirģens norādīja, ka frakcija ir vienota komanda un frakcijas biedra pienākums ir paust frakcijas viedokli.

"Vajag savu personisko viedokli nodalīt no frakcijas viedokļa," viņš sacīja, piebilstot, ka katram ir savs personīgais viedoklis, bet tad arī intervijās uz to ir jānorāda, sakot, ka frakcijas viedoklis var atšķirties. "Ikdienā Saeimā šīs lietas vajadzētu nodalīt," viņš uzsvēra.

Norādīts uz faktu, ka Kaimiņš sevi joprojām uzskata partijas "KPV LV" frakcijas priekšsēdētāja vietnieku, jo par viņa atbrīvošanu nav nobalsojis frakcijas nolikumā noteiktais nepieciešamais divu trešdaļu klātesošo vairākums, Ģirģens sacīja, ka, viņaprāt, notikušais balsojums atspoguļo patieso viedokli partijā.

Vienlaikus, ja ir šaubas par atbalsta trūkumu pieņemtajam lēmumam, nākamnedēļ paredzēta frakcijas sēde, kur to var izrunāt, izriet no Ģirģena sacītā.

Kā ziņots, Kaimiņš no "KPV LV" frakcijas priekšsēdētāja vietnieka amata atbrīvots ceturtdien. Ģirģens iepriekš norādīja, ka par šo lēmumu balsojis vairākums no frakcijas sēdē klātesošajiem 11 deputātiem.

Ģirģens skaidroja, ka frakcijā ir nolemts, ka ir jāveic pārmaiņas partijā, kārtīgi jāstrādā pie programmas izpildes, jānodrošina demokrātiskāks darba process, kur frakcijas deputāti ir vienlīdzīgi un tiek respektēts frakcijas citu parlamentāriešu viedoklis.

Tikmēr Kaimiņš uzskata, ka joprojām ir partijas "KPV LV" frakcijas priekšsēdētāja vietnieks, jo par viņa atbrīvošanu nav nobalsojis frakcijas nolikumā noteiktais nepieciešamais divu trešdaļu klātesošo vairākums.

Politiķis pauda, ka attiecīgais balsojums noticis aizmuguriski, viņam nezinot, ka par to tiks spriests. Kaimiņš skaidroja, ka viņš visu frakciju bija informējis, ka šodien nevarēs ierasties Saeimā.

Par Kaimiņa atbrīvošanu balsojuši septiņi no 11 deputātiem, kas veido aptuveni 64% balsu, bet saskaņā ar Kaimiņa interpretāciju politiķa atbrīvošanai no amata nepieciešamas 2/3 jeb nepilni 67% balsu. Divi deputāti balsojuši pret un divi atturējušies.