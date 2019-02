Partijas "KPV LV" valde pirmdien lēmusi no savām rindām izslēgt Saeimas deputātu Aldi Gobzemu. To iepriekš rosināja partijas dibinātājs Artuss Kaimiņš.

Kā pēc sēdes informēja "KPV LV" frakcijas priekšsēdētāja vietnieks, partijas līdzpriekšsēdētājs Kaimiņš, izslēgt Gobzemu no partijas bez Kaimiņa rosināja arī citi partijas biedri. Kā skaidroja politiķis, Gobzemam tiek pārmesta partijas graušana no iekšpuses, kā arī patoloģiska melošana.

Balsojums par Gobzema izslēgšanu no partijas rindām bija slēgts un nevienbalsīgs. Neoficiāli zināms, ka "par" Gobzema izslēgšanu balsoja valdes loceklis, ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, valdes loceklis Miks Vizbulis, kā arī pats Kaimiņš. Savukārt "pret" viņa izslēgšanu balsoja deputāte, valdes locekle Linda Liepiņa un "KPV LV" frakcijas priekšsēdētājs Atis Zakatistovs.

"KPV LV" valde lēma vien par Gobzema izslēgšanu no partijas, tas nozīmē, ka viņš vēl joprojām ir "KPV LV" frakcijas biedrs. Vaicāts, vai frakcija varētu lemt par Gobzema izslēgšanu no tās, Kaimiņš norādīja, ka, iespējams, šāds jautājums dienas kārtībā parādīsies. Politiķis uzskata, ka Gobzems būtu jāizslēdz no frakcijas.

Taču pats Gobzems izstāties no frakcijas labprātīgi nav gatavs.

Kā atklāja Saeimas "KPV LV" frakcijas priekšsēdētāja vietnieks, "KPV LV" valde saņēmusi arī iesniegumus ar aicinājumu izslēgt pašu Kaimiņu. Vaicāts, vai gadījumā viņu pašu neizslēgs, politiķis viens noteica: "Dzīvos, redzēs."

Gobzems par valdes lēmumu uzzinājis no plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Oficiāli ar lēmumu bijušie partijas biedri viņu īsi pēc valdes sēdes vēl nebija iepazīstinājuši. Lai gan "KPV LV" statūti ļauj lēmumu par izslēgšanu pārsūdzēt, Gobzems to nedarīs.

Lēmums par izslēgšanu bijis "aizmugurisks", uzskata no partijas izslēgtais politiķis. Gobzems uzskata, ka viņa izslēgšana bijusi tieši Kaimiņa interesēs. Politiķis gan uzskata, ka jaunā situācija ļaus viņam sagrupēt "KPV LV" atbalstītāju spēkus tā, lai pārņemtu varu valstī. Kā pats norādīja, viņš ir gatavs dibināt jaunu veidojumu.

Gobzems uzskata, ka ar šo lēmumu "KPV LV" "piedzīvos beigu sākumu". Taču pats politiķis par "KPV LV" valdes lēmumu nesūkstās, Gobzems ir pārliecināts, ka tas viņam nāks tikai par labu.

25. janvārī, pēc tam, kad strīds "KPV LV" līderu starpā bija kļuvis publisks, viesojoties "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā Gobzems pieļāva iespēju dibināt savu partiju. Tobrīd gan tas viņam nešķita aktuāli, jo lemšana par viņa izslēgšanu no partijas un/vai frakcijas vēl nebija dienas kārtībā.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka jau trešdien "KPV LV" Saeimas frakcija lēma, ka tā tomēr turpinās strādāt visu 16 deputātu sastāvā. Sēdē tika rosināts no frakcijas izslēgt tā dēvēto "Gobzema piecnieku", taču deputātu vairākums šo ieceri neatbalstīja.

Ziņots, ka Saeima ārkārtas sēdē 23. janvārī apstiprināja Krišjāņa Kariņa (JV) izveidoto Ministru kabinetu. Līdz ar jauno valdību izveidojās arī oficiāla koalīcijas opozīcija, kurā nonāca atsevišķi "KPV LV" deputāti.

"Par" valdību balsoja 61 deputāts no "Jaunās Vienotības", "Attīstībai/Par!", Jaunās konservatīvās partijas (JKP), "KPV LV" un Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA). "Pret" balsoja 39 deputāti – visi "Saskaņas" un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) deputāti, kā arī pieci parlamentārieši no "KPV LV": Aldis Gobzems, Linda Liepiņa, Didzis Šmits, Karina Sprūde un Iveta Benhena-Bēkena.

Jau pirms balsojuma bija zināms, ka tā dēvētais "KPV LV" piecnieks balsos "pret" Kariņa valdību. Pirmais par to jau decembrī paziņoja Gobzems.

Par viedokļu sadursmēm "KPV LV" frakcijas iekšienē tika runāts teju visu valdības veidošanas laiku, bet pretrunas gan īpaši aktualizējās tieši valdības veidošanas noslēdzošajā posmā, kad arī "KPV LV" frakcijas priekšsēdētājs Zakatistovs publiski atzina, ka divu "KPV LV" līderu – Artusa Kaimiņa un Gobzema – konflikts traucē izveidot valdību.

"Mums ir normāla frakcija ar dažiem solistiem. Tie solisti neļauj sistemātiski strādāt. Ir milzīgs konflikts starp Artusu Kaimiņu un Aldi Gobzemu. Šis personīgais konflikts traucē valdības veidošanu jau otro reizi. Faktiski visa valsts tiek turēta kā ķīlnieks divu indivīdu konfliktā," iepriekš situāciju raksturoja "KPV LV" frakcijas priekšsēdētājs.