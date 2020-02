Igaunijā fiksē koronavīrusu; saslimušais ieradies ar autobusu no Rīgas (plkst.13:35)

Trešdien Igaunijā fiksēts pirmais saslimšanas gadījums ar jauno koronavīrusu, paziņojušas amatpersonas. Saslimušais Igaunijā ieradies ar autobusu no Rīgas autoostas. Pirms tam viņš atlidojis lidostā "Rīga" ar reisu no Turcijas.

Kā Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" sacīja Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs, no Turcijas ielidojušā vīrieša maršruts noskaidrots pilnībā. SPKC ir zināms kontaktpersonu loks, zināmi tie cilvēki, kuri bijuši ar viņu lidmašīnā. Tagad tiek mēģināts noskaidrot, vai viņš ir izgājis pasu kontroli un identificēt to robežsargu, kurš ar viņu varētu būt kontaktējies. Tāpat tagad svarīgi ir identificēt mikroautobusu, ar kuru viņš no Rīgas lidostas devies uz autoostu.

Igaunijas Sociālo lietu ministrijas Ārkārtas medicīnas departamenta direktors Martins Kadai intervijā Latvijas Radio ceturtdien sacījis, ka saslimušais ir stabilā stāvoklī, saslimšana ir viegla.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) sacīja, ka Latvija katru dienu faktiski 24/7 režīmā sazinās ar atbildīgajiem Eiropas dienestiem, arī Pasaules veselības organizāciju – neviena no šīm organizācijām savos ieteikumos Latvijai nav ieteikusi slēgt vai ierobežot satiksmi. Ir stingri ieteikumi, kā identificēt kontaktpersonas, kas bijušas saskarsmē ar iespējamo slimnieku, un pēc tam kā ar viņiem strādāt, bet neviena ieteikuma par to, ka jāslēdz satiksme.

Savukārt Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis Aleksejs Višņakovs, sacīja, ka temperatūras mērīšana lidostā pie ielidošanas ir populistisks, demonstratīvs paņēmiens, kā mēģināt nomierināt sabiedrību, ka "mums viss ir kārtībā". Šāds veids ir pilnīgi neefektīvs. Vīrusa nēsātājs var būt pilnībā asimptomātisks, kā arī izmeklējumu izmaksas ir ārkārtīgi augstas, lai varbūt šādi "noķertu" kādu no inficētajām personām. Tāpēc lidostā ir citi instrumenti, kā mēģināt atšifrēt saslimušos. Šobrīd ir laiks, lai aicinātu sabiedrību būt atbildīgiem par sabiedrības veselību – neiet slimiem uz darbu, nekontaktēties ar citiem, jo mēs visi esam līdzatbildīgi par to ko darām, vai ievērojam elementāras higiēnas prasības, vai neaplipinām pārējos. Tas attiecas ne tikai uz šo vīrusu, bet arī uz citiem, sacīja Višņakovs.

Attiecībā uz masku lietošanu "tas jautājums ir pilnībā skaidrs" – parastās ķirurģiskās maskas, ko mēs redzam fotogrāfijās no citām valstīm, nepasargā personu no saslimšanas vai inficēšanās, bet daļēji pasargā apkārtējos no inficēšanās, proti, ja masku lieto cilvēks ar infekcijas simptomiem, sacīja Višņakovs. Speciālie respiratori ar filtriem, tie pasargā, bet tie ir domāti tikai ārstniecības personām, kuri ir tiešā kontaktā ar slimnieku un lai pasargātu sevi.

"Delfi.ee" vēsta, ka inficētais ir Irānas pilsonis, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir Igaunija. Viņš Igaunijā no Irānas, kur bijis komandējumā, atgriezies trešdienas vakarā. Kā vēsta Igaunijas mediji, atsaucoties uz sociālo lietu ministru Tanelu Kīku, pats inficētais vīrietis izsaucis neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķus uz Tallinas autoostu. Viņš ievietots infekciju slimību klīnikā.

Kā vēsta Igaunijas portāls "delfi.ee", Irānas pilsonis ieradies Rīgā ar lidmašīnu no Turcijas. No Rīgas uz Tallinu viņš devies ar "Lux Express" autobusu, kurā bijuši vēl 23 cilvēki. Viņu veselības stāvoklim tiks sekots līdzi, kā arī ieteikts uzturēties mājās un izvairīties no sociālajiem kontaktiem. Autobusā braukusi arī saslimušā vīrieša meita.

Kompānija "Lux Express" paziņojusi, ka, līdzko saņemta informācija par inficēto pasažieri, veikti drošības pasākumi. Autobuss pēc ierašanās no Rīgas iztīrīts, taču jau vakar tas devies reisā uz Sanktpēterburgu. Tagad paredzēts to no līnijas noņemt un dezinficēt. Tāpat kompānija izteikusi gatavību atpirkt biļetes no visiem pasažieriem, kuri izlems tuvākajās dienās no ceļošanas atteikties.

Savukārt Igaunijas Veselības departamenta direktore Merike Jurilo atzīmējusi, ka Igaunijā šobrīd netiks izsludināta ārkārtas situācija, jo tas nav nepieciešams.

Latvijas Slimības profilakses un kontroles centrs (SPKC) savā kontā mikroblogošanas vietnē "Twitter" vēsta, ka Irānas pilsonis 26. februārī ielidojis Rīgā.

(1/2) SPKC ir saņēmis sākotnējo informāciju no kolēģiem Igaunijā, ka Irānas pilsonis (šodien apstiprinātais Igaunijas COVID-19 gadījums) ielidoja Rīgā. 26.02. Uzreiz ar autobusu devās uz Igauniju. Rīgā pavadīja aptuveni 2.5 stundas. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) February 27, 2020



SPKC vēsta, ka kontaktpersonas, kuras atradās autobusā uz Igauniju, apzina kolēģi Igaunijā. Tiks uzrunāts katrs pasažieris, un, ja autobusā būs Latvijas pilsoņi, Igaunijas kolēģi sniegs informāciju Latvijai.

SPKC šobrīd strādā ar kompetentām institūcijām, lai veidotu iespējamo to personu sarakstu, kuras kontaktējušās ar Irānas pilsoni.

(2/2) Kontaktpers(24),kuras atradās autobusā uz Igauniju apzina kolēģi Igaunijā. Tiks uzrunāts katrs pasažieris, ja autobusā būs Latvijas pilsoņi, Igaunijas kolēģi sniegs informāciju LV. Šobrīd strādājam ar kompetentām institūcijām,lai veidotu iespējamo kontaktpersonu sarakstu LV — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) February 27, 2020

Jau ziņots, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) trešdien Latvijā devies izsaukumos pie 17 pacientiem ar aizdomām par jauno koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19". No tiem 16 gadījumos saslimšana nav apstiprinājusies, bet vienā gadījumā vēl tiek gaidīti rezultāti, liecina NMPD vadītājas Lienes Cipules ieraksts mikroblogošanas vietnē "Twitter".

Visi pacienti bija atgriezušies no Itālijas Lombardijas vai Veneto reģiona pēdējo desmit dienu laikā.

Kā informē Cipule, trīs no pārbaudāmajiem pacientiem bijuši bērni.



Jaunais koronavīruss pirmo reizi konstatēts 2019. gada 31. decembrī Ķīnā. Kopš tā laika tas reģistrēts vēl vairākos desmitos valstu. Vīrusa avots pagaidām nav zināms. Tam nav vakcīnas un īpašas ārstēšanas, bet cilvēks no tā var pilnībā atveseļoties, skaidro SPKC.

Vīrusa pazīmēs ir, piemēram, drudzis, klepus, apgrūtināta elpošana. Pacientiem var būt viegla, vidēji smaga vai smaga slimība.

Vīrusa profilakses pasākumi ir līdzīgi kā citām akūtām augšējo elpceļu infekcijām. Speciālisti iesaka bieži mazgāt rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi, klepojot un šķaudot, izmantot vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgāt rokas.