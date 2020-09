IUB aizliedz slēgt līgumus konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumiem reģionos

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB), izskatot iesniegtās sūdzības Autotransporta direkcijas konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, aizliedzis slēgt līgumus septiņās daļās jeb lotēs, pavēstīja IUB.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Birojā norādīja, ka, izskatot astoņu pārvadātāju iesniegumus par Autotransporta direkcijas rīkoto atklāto konkursu "Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā", IUB atzinis par pamatotiem vairākus iebildumus par pasūtītāja piedāvājumu vērtēšanas procesā pieļautajiem pārkāpumiem.

Tādējādi IUB aizliedzis slēgt iepirkuma līgumus septiņās konkursa lotēs, bet vienā konkursa lotē atcēlis lēmumu par konkursa izbeigšanu bez rezultātiem, uzdodot šajās lotēs veikt atkārtotu piedāvājumu vērtēšanu. Savukārt trijās konkursa lotēs IUB atstāja spēkā pasūtītāja pieņemto lēmumu par konkursa izbeigšanu bez rezultātiem.

IUB minēja, ka personu apvienība, kuru veido SIA "Gulbenes autobuss" un SIA "Balvu autotransports", apstrīdēja konkursa ceturtās un desmitās lotes rezultātus, un IUB konstatēja, ka pasūtītāja lēmums ceturtajā lotē ir nepamatots, jo nav veikta nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude un pasūtītājs nav sniedzis objektīvu pamatojumu konkrētā piedāvājuma izvēlei, savukārt konkursa desmitajā lotē personu apvienības piedāvājums nepamatoti ir atzīts par neatbilstošu un noraidīts.

SIA "VTU Valmiera" apstrīdēja konkursa 15. lotes rezultātus, un IUB konstatēja, ka pasūtītājs ir pieļāvis pārkāpumus, izvērtējot šajā lotē par uzvarētāju atzītā pretendenta personu apvienību, kuru veido SIA "Sabiedriskais autobuss" un Lietuvas "Vlasava," piedāvājumā iekļauto izmaksu pamatotību.

SIA "Norma-A" apstrīdēja konkursa 10. un 13. lotes rezultātus, un IUB konstatēja, ka tā piedāvājumi šajās lotēs nepamatoti ir atzīti par neatbilstošiem un noraidīti.

Personu apvienība, kuru veido SIA "Dobeles autobusu parks" un SIA "Jelgavas autobusu parks", apstrīdēja konkursa piektās lotes rezultātus, un IUB konstatēja, ka pasūtītājs ir pieļāvis pārkāpumus uzvarējušā pretendenta AS "Liepājas autobusu parks" piedāvājuma vērtēšanā, proti, pieļāvis minētā pretendenta piedāvājuma neatļautu grozīšanu.

SIA "Tukuma auto" apstrīdēja konkursa piektās un 14. lotes rezultātus, un IUB konstatēja, ka tā piedāvājums konkursa piektajā lotē nepamatoti ir atzīts par neatbilstošu un noraidīts, savukārt pasūtītāja lēmums 14. lotē ir nepamatots, jo nav veikta nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude un pasūtītājs nav sniedzis objektīvu pamatojumu konkrētā piedāvājuma izvēlei.

AS "Cata" apstrīdēja konkursa otrās, devītās un 11. lotes rezultātus, un IUB konstatēja, ka tā piedāvājumi šajās lotēs pamatoti ir atzīti par neatbilstošiem un noraidīti, jo pretendents piedāvāja mazāku bruto likmi darbiniekam (autobusa vadītājam) mēnesī par autobusa vadīšanas un sagatavošanās laiku, nekā bija noteicis pasūtītājs tehniskajā specifikācijā.

Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" apstrīdēja konkursa 16.lotes rezultātus, un IUB konstatēja, ka pasūtītājs ir pieļāvis atsevišķus pārkāpumus, izvērtējot šajā lotē par uzvarētāju atzītā pretendenta AS "Talsu autotransports" piedāvājumā iekļauto izmaksu pamatotību un spēju iesaistīt pakalpojumu sniegšanā bez izmešu autobusus.

Savukārt SIA "Jēkabpils autobusu parks" apstrīdēja konkursa sestās lotes rezultātus, un IUB konstatēja, ka tā piedāvājums nepamatoti ir atzīts par neatbilstošu un noraidīts.

Jau vēstīts, ka konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021.gada Autotransporta direkcija izraudzījās uzvarētājus 12 maršrutu tīkla daļās jeb lotēs no kopumā 16.

Tostarp lotē "Bauska" par uzvarēju tika atzīta AS "Nordeka", lotē "Daugavpils, Krāslava" - SIA "Daugavpils autobusu parks", lotē "Gulbene, Alūksne, Balvi" - apvienība AS "Nordeka" un SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Jelgava, Dobele" - AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Kuldīga, Saldus" - SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Liepāja" - AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Madona" - SIA "Tukuma auto", lotē "Pierīga" - apvienība AS "Liepājas autobusu parks", SIA "Sabiedriskais autobuss" un AS "Nordeka", lotē "Rēzekne, Ludza" - AS "Rēzeknes autobusu parks", lotē "Talsi, Tukums" - AS "Talsu autotransports" lotē "Talsi, Tukums", lotē "Valmiera, Valka, Smiltene" - apvienība SIA "Sabiedriskais autobuss" un Lietuvas "Vlasava" bet lotē "Ventspils" - AS "Talsu autotransports".

Pretendenti IUB ir iesniedza 11 sūdzības par konkursa rezultātiem.

Savukārt piecās lotēs, kur pārsūdzību nebija, ir noslēgti līgumi ar uzvarētājiem.