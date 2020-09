Izbeidz lietu par nelikumīgu nostrādināšanu Bruknā; pārkāpumus neatrod

Valsts Darba inspekcija (VDI) savas kompetences robežās nekādus pārkāpumus katoļu priestera Andreja Mediņa veidotajā Bruknas "Kalna svētību kopienā" nav konstatējusi un pārbaudes lietu izbeigusi. Arī Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) secinājis, ka iepriekš konstatētie ar pārtikas produktu izsekojamību saistītie pārkāpumi ir novērsti, bet nekādus jaunus pārkāpumus atkārtotās pārbaudēs dienests nav konstatējis, portāls "Delfi" noskaidroja VDI un PVD.

Jau vēstīts, ka ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) iepriekš informēja, ka tā kopā ar Tiesībsarga biroja pārstāvjiem "Kalna svētību kopienā" konstatēja būtiskus bērnu tiesību aizsardzības pārkāpumus, par ko informācija tika nodota izvērtēšanai Valsts policijai (VP). Tāpat pārbaudēs Bruknā, kā arī ar to saistītajā Bārbeles zēnu skolā "Saknes un spārni" veica Valsts darba inspekcija (VDI) un Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).

VP saistībā ar VBTAI konstatēto sāka divas resoriskās pārbaudes. Viena no divām pārbaudēm septembra sākumā ir pabeigta un tās rezultātā sākts administratīvais process par emocionālo vardarbību pret bērnu. Par to likumā paredzētais sods ir brīdinājums vai naudas sods līdz 700 eiro. Otra resoriskā pārbaude, kas ierosināta par dažāda veida pārkāpumiem, kuru raksturu policija iepriekš nekonkretizēja, vēl turpinās.

Savukārt VDI, kas iepriekš bija saņēmusi sūdzības par to, ka "Kalna svētību kopienas" baznīcas atjaunošanas darbos tiek nodarbināti cilvēki, ar kuriem nav noslēgti darba līgumi, Bruknā veica pārbaudi. "Sākotnēji bija saņemta informācija par to, ka tur tiek nodarbināti baznīcas atjaunošanas darbos cilvēki bez darba līgumiem. Tā kā "Kalna svētību kopiena" ir sabiedriska organizācija, tad tie cilvēki tur strādā brīvprātīgi, līdz ar to nekādu darba līgumu viņiem nevar būt, jo viņi brīvprātīgi tajā brīdī devušies atjaunot baznīcu – tāpēc tāds pārkāpums kā darba līguma neesamība arī nevarēja tikt konstatēts," portālam "Delfi" augustā teica VDI pārstāve Ilze Kalniņa.

Viņa piebilda, ka VDI, apsekojot Bruknas muižu, secinājusi, ka arī bērni un pusaudži tur nestrādā – strādā tikai pieaugušie, turklāt to dara brīvprātīgi. VDI augustā aptaujātie uz vietas strādājošie par darba apstākļiem Bruknā nesūdzējās.

Kalniņa sacīja, ka pašu Mediņu inspektoriem Bruknas apsekošanas laikā nebija izdevies satikt, tāpēc "tas process turpināsies, ir jāsaprot, kāds ir Mediņa kunga viedoklis". Viņa piebilda, ka iesāktā pārbaude Bruknā turpināšoties.

VDI portāls "Delfi" noskaidroja, ka 3. septembrī inspektors pieņēmis lēmumu par lietvedības izbeigšanu, pirmdien, 7. septembrī, lēmums paziņots "Kalna svētību kopienai". 22. septembrī tas stāsies likumīgā spēkā, ja vien netiks pārsūdzēts.

Arī PVD savu darbu saistībā ar Bruknas kopienu ir beidzis. Iepriekš PVD informēja, ka dienests ir saņēmis informāciju no VBTAI par iespējamiem pārkāpumiem ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā zēnu skolā Bārbelē un kopienā Bruknā.

Sākotnējā pārbaudē PVD konstatēja atsevišķus ar pārtikas produktu izsekojamību saistītus pārkāpumus ēdināšanas uzņēmumā, kas nodrošināja pakalpojumus Bārbeles skolā. Atkārtotā pārbaudē PVD secināja, ka dienesta iepriekš konstatētie pārkāpumi ir novērsti, portālam "Delfi" apstiprināja PVD preses pārstāve Ilze Meistere.