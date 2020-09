Bruknas lieta: Policija sāk administratīvo procesu par emocionālu vardarbību pret bērnu

Valsts policija ir pabeigusi vienu no divām resoriskajām pārbaudēm, kas augustā tika sāktas saistībā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Tiesībsarga biroja pārbaudēs Bauskas novada Dāviņu pagasta Bruknas muižā katoļu priestera Andreja Mediņa izveidotajā "Kalna svētību kopienā" konstatēto, portālam "Delfi" sacīja Valsts policijas Zemgales Reģiona pārvaldes preses pārstāve Dace Kalniņa.

Šīs pārbaudes rezultātā sākts viens administratīvais process par emocionālo vardarbību pret bērnu, precizēja Kalniņa, norādot, ka otra resoriskā pārbaude, kas saistībā ar dažāda veida pārkāpumiem Bruknā, vēl turpinās.

Jau vēstīts, ka policijā bija uzsāktas divas resoriskās pārbaudes. Pirmā pārbaude tika sākta 4. augustā, savukārt otrā – 21. augustā. Kalniņa iepriekš portālu "Delfi" informēja, ka policija savas kompetences ietvaros skaidro visus apstākļus par iespējamiem pārkāpumiem, kas saistīti ar jauniešu uzturēšanos Bruknas muižā.

Pēc Kalniņas iepriekš sacītā, šajā lietā esot arī jautājumi, kas attiecas uz Datu valsts inspekciju (DVI) un Pārtikas un veterināro dienestu (PVD).

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) iepriekš informēja, ka "Kalna svētību kopienā" konstatēti būtiski bērnu tiesību aizsardzības pārkāpumi. Informācija tika nodota izvērtēšanai VP.

VP un VBTAI pārstāvji ceturtdien, 20. augustā, apmeklēja ne tikai Bruknas "Kalna svētību kopienu", bet arī tās izveidoto Bārbeles Zēnu pamatskolu "Saknes un spārni". Bruknā šajā datumā tika veikta atkārtota pārbaude.

Bruknas kopienā VBTAI un Tiesībsarga biroja pārstāvji sākotnējā pārbaudi veica, reaģējot uz privātpersonas sniegtu informāciju par iespējamajiem bērnu tiesību pārkāpumiem, tostarp fizisko un emocionālo vardarbību. Informācija par pārbaudē konstatēto atbilstoši kompetencei tika nodota tālākai izvērtēšanai VP, Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) un Valsts darba inspekcijai (VDI).

PVD portālam "Delfi" iepriekš sacīja, ka dienests ir saņēmis informāciju VBTAI par iespējamiem pārkāpumiem ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā zēnu skolā Bārbelē un "Kalna svētību kopienā" Bruknā.

Dienests noskaidrojis, ka neviens sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums, kas sniegtu ēdināšanas pakalpojumus "Kalna svētību kopienā", PVD nav reģistrēts.

Tāpat pēc PVD rīcībās esošās informācijas Bruknas muižā nav reģistrēta neviena bērnu vasaras nometne, kurā tiktu nodrošināti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi. "Tas nozīmē, ka ēdināšanu, visdrīzāk, organizē un nodrošina paši muižas iemītnieki," sacīja PVD sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Meistere, gan solot doties atkārtotā pārbaudē.

Meistare atzīmēja, ka PVD neveicot "pārbaudes privātpersonu virtuvēs" un nekontrolējot, kā tajās notiek ēdiena gatavošana un higiēnas prasību ievērošana. Meistere arī norādīja, ka pārbaude ēdināšanas uzņēmumā, kas nodrošina pakalpojumus Bārbeles skolas audzēkņiem, jau ir notikusi un tās laikā konstatēti atsevišķi pārkāpumi, kas saistīti ar pārtikas produktu izsekojamību. Lai pārliecinātos, ka neatbilstības novērstas, PVD solīja veikt atkārtotas pārbaudes.

Savukārt VDI iepriekš vēstīja, ka arī ir saņēmusi informāciju par Bauskas novada Bruknas "Kalna svētību kopienu", tāpēc tās inspektori devušies turp veikt pārbaudi. "Sākotnēji bija saņemta informācija par to, ka tur tiek nodarbināti baznīcas atjaunošanas darbos cilvēki bez darba līgumiem. Tā kā "Kalna svētību kopiena" ir sabiedriska organizācija, tad tie cilvēki tur strādā brīvprātīgi, līdz ar to nekādu darba līgumu kā tādu viņiem nevar būt, jo viņi brīvprātīgi tajā brīdī devušies atjaunot to baznīcu – tāpēc tāds pārkāpums kā darba līguma neesamība arī nevarēja tikt konstatēts," portālam "Delfi" teica VDI pārstāve Ilze Kalniņa.

"Mūsu inspektori informēja darbiniekus un darbu iniciatorus par to, kādiem jābūt apstākļiem, lai viņi strādātu droši, un viņiem nenotiktu kāda nelaime darbā," sacīja Kalniņa.

"Mūsu kolēģi ir nupat atgriezušies no apsekojuma Bruknas muižā, un sākotnējā informācija ir, ka bērni un pusaudži tur nestrādā, tur strādā tikai pieaugušie. Viņi strādā brīvprātīgi, un, aptaujājot tos cilvēkus, kas tur šajā brīdī strādā – viņi nesūdzas par darba apstākļiem," iepriekš sacīja VDI pārstāve. Mediņu gan VDI neesot izdevies satikt, tāpēc process turpināsies, jo "ir jāsaprot, kāds ir Mediņa kunga viedoklis," sacīja Kalniņa.

Jau vēstīts, ka Mediņš 25. augustā sasauca preses konferenci, kurā atzina vien daļu institūciju konstatēto pārkāpumu. Preses konferences ierakstu iespējams noskatīties šeit:



Latvijas Romas katoļu baznīca līdz šim atturējusies publiski vērtēt Bruknā notikušo, norādot, ka tiek gaidīti iestāžu gala pārbaužu rezultāti. Bīskapu konference īpašā paziņojumā iepriekš atzīmējusi, ka Baznīca novērtē ikviena cilvēka, arī priestera Mediņa, darbu, kas tiek veikts sabiedrības labā, strādājot ar atkarībās nonākušiem cilvēkiem, kā arī skubinājuši "paskatīties plašāk uz šo situāciju, pārdomājot, vai (iespējams, nepamatota) cilvēka sodīšana, saasināti iztirzājot šo gadījumu publiskajā telpā, kādam būs ieguvums? Vai tādā veidā nenotiesājam cilvēku, pirms vēl atbildīgās institūcijas ir devušas savu gala vērtējumu?".