Izbeidz tiesvedību saistībā ar Reinbaha atlaišanu no Satiksmes departamenta

Ar Augstākās tiesas (AT) lēmumu 12. martā tika izbeigta tiesvedība saistībā ar Rīgas mēra Nila Ušakova (S) lēmumu par Vitālija Reinbaha atlaišanu no Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora amata, norādīja AT Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece.

Zvejniece skaidroja, ka ar AT rīcības sēdes lēmumu atteikts pieņemt Rīgas pašvaldības blakussūdzību tādēļ, ka nav tiesiska pamata minēto sūdzību pieņemt.

"Prasītājs ceļot tiesā prasību bija nokavējis darba likumā noteikto termiņu, kuram iestājoties, darba līguma uzteikšana nav pieļaujama. Pēc būtības lieta nav skatīta. Pirmā instance ir atteikusi pieņemt, apgabaltiesa atstājusi spēka pirmās instances lēmumu, savukārt AT atteikusi pieņemt blakussūdzību," skaidroja Zvejniece.

Reinbahs paziņojumā skaidroja, ka Ušakovam nav bijis un arī turpmāk nav juridiska pamatojuma maksāt atalgojumu departamenta direktora pienākumu izpildītājam Emīlam Jakrinam. Viņš norāda, ka Ušakovs pirms tiesvedību un Rīgas iedzīvotāju naudas izšķērdēšanas sākuma skaidri apzinājās, ka viņa rīkojumiem par Reinbaha atstādināšanu un atlaišanu no direktora amata trūkst juridiska pamatojuma.

"Vadībai "neērto" darbinieku atlaišana, "savējo" dāsna atalgošana un rīdzinieku naudas mērķtiecīga izsaimniekošana ir Rīgas domes priekšsēdētāja pārvaldības stila un darbinieku paklausības nodrošināšanas kredo. Lai atlaistu mani no amata, Rīgas domes vadība vairāk nekā divu gadu garumā izmēģinājusi dažādus paņēmienus – mobingu un bosingu, dīkstāves statusa noteikšanu un ilgstošas tiesvedības," norādījis Reinbahs.

Jau vēstīts, ka laikā kopš Reinbaha atstādināšanas no amata 2016. gada augustā viņam algā ir izmaksāti 46 189 eiro.

Šāda summa Reinbaham izmaksāta par laika posmu no 2016. gada augusta līdz 2018. gada decembrim.

2016. gada augustā Ušakovs Reinbaham izteica neuzticību, bet atlaist viņu nevarēja, jo tam pretī spurojās arodbiedrība.

Kopš Reinbaha atstādināšanas departamenta direktora pienākumu izpildītājs ir Jakrins.