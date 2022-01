IZM un VM noraida vecāku pārmetumus, ka bērnu vakcīnas pret Covid-19 esot eksperimentālas

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Veselības ministrija (VM) noraida vecāku pārmetumus par Covid-19 vakcīnu izmantošanu bērniem un to, ka tās esot eksperimentālas, liecina ministriju publicētā atbilde izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

IZM un VM, kā arī vairākās izglītības iestādēs ir saņemti iedzīvotāju paziņojumi (iesniegumi), kuros izglītojamo likumiskie pārstāvji paziņo, ka izglītības iestādei nav tiesību veikt medicīniskās manipulācijas ar bērnu, kas saistītas ar vakcināciju pret Covid-19, un ka vecāki iebilst bērnu vakcinācijai, jo vakcīnas pret Covid-19 infekciju ir pētījuma stadijā un uzskatāmas par eksperimentālām.

Izskatot saņemtos paziņojumus, VM un IZM secinājušas, ka paziņojumu saturs ir identisks, šiem iesniegumiem nepiemīt individuāls raksturs un tie sūtīti organizētas akcijas ietvarā, tāpēc savas kompetences ietvaros sniedz vienotu atbildi par izteiktajiem iebildumiem saistībā ar bērnu vakcināciju pret Covid-19.

Kā "Latvijas Vēstnesī" ziņo VM un IZM, izglītojamo likumiskie pārstāvji savos paziņojumos norāda, ka izglītības iestādei atbilstoši Pacientu tiesību likuma 10. pantam, Ārstniecības likuma 1. panta 1., 3. un 11. punktam, UNESCO Vispārējās bioētikas un cilvēktiesību deklarācijas 6. panta 1. punktam, Ovjedo konvencijas 5. pantam, Nirnbergas kodeksa 1. pantam nav tiesību veikt medicīniskās manipulācijas ar bērnu, kas saistītas ar vakcināciju pret Covid-19, jo vakcīnas pret Covid-19 infekciju joprojām ir klīnisko pētījumu stadijā un tāpēc uzskatāmas par eksperimentālām. "Tādējādi, ievērojot Bērnu tiesību konvenciju un Bērnu tiesību aizsardzības likumu, kas nosaka, ka vecāki ir pirmās personas, kas nodrošina bērnu un viņu tiesību aizsardzību, bērna likumiskie pārstāvji pilnībā aizliedz veikt medicīniskās manipulācijas ar bērnu, kas saistītas vakcināciju pret Covid-19, kā arī lūdz ziņot nekavējoties, ja izglītības iestādē tiek plānotas vai notiks prettiesiskas rīcības, kas skars bērna tiesības un veselību," rakstīts iesniegumā.

VM un IZM skaidroja, ka cīņā pret Covid-19 izplatību ir nepieciešama plaša sabiedrības vakcinācija pret Covid-19, tāpēc vairākas pasaules valstis ir noteikušas pienākumu vakcinēties pret Covid-19. Katra Eiropas Savienības valsts īsteno savu imunizācijas programmu, un katra valsts patstāvīgi izlemj vai vakcinācija ir jānosaka kā pienākums, vai brīvprātīgs pasākums attiecīgās valsts teritorijā, ņemot vērā tādus faktorus kā katras valsts individuālo veselības aprūpes sistēmas kapacitāti, tiesiskās sistēmas un kultūras normas, un iedzīvotāju sadarbību un uzticēšanos vakcinācijas veikšanai.

Tāpat ministrijas skaidrojumā uzsver, ka Satversmes tiesa atzinusi, ka lielākā daļa Satversmē noteikto pamattiesību nav absolūtas, tās nenozīmē visatļautību un, pastāvot noteiktiem nosacījumiem, valsts var tās ierobežot. Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā 1. pants noteic konvencijas mērķi aizsargāt visu cilvēku cieņu un identitāti, ikvienam bez jebkādas diskriminācijas garantēt viņa integritātes respektēšanu un citas tiesības un pamatbrīvības saistībā ar bioloģijas un medicīnas zināšanu izmantošanu. Katra dalībvalsts, arī Latvija, ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai šīs konvencijas noteikumus iestrādātu savos tiesību aktos.

Tāpat VM un IZM norāda, ka atsauces uz Nirnbergas kodeksu, Ovjedo konvenciju un citiem starptautiskajiem dokumentiem ir populārs dezinformācijas izplatītāju "arguments" vakcinācijas sakarā, lai gan šiem dokumentiem nav saistības ar vakcināciju pret Covid-19, jo vakcinācija nav eksperiments un vakcīnas nav eksperimentālas.

Ministrijas informē, ka Imunizācijas valsts padome (IVP), ņemot vērā pašreiz pieejamo zinātnisko un uz pierādījumiem balstīto informāciju, kopumā atbalsta bērnu vecumā no pieciem līdz 11 gadiem vakcināciju pret Covid-19, taču pašlaik īpaši to rekomendē uzsākt visiem tiem bērniem, kuri ietilpst kādā no riska grupām nopietnai Covid-19 gaitai. Vakcinācija īpaši ieteicama ir bērniem ar dažādām hroniskām saslimšanām, piemēram, ar virssvaru, cukura diabētu, smagiem imūnsistēmas traucējumiem, hroniskām kardiovaskulārajām un nieru slimībām, kā arī onkoloģiskām saslimšanām.

Jēdziens "eksperimentālās zāles" jeb saskaņā ar vispārpieņemto terminoloģiju "pētāmās zāles" ir attiecināms tikai uz zālēm (arī vakcīnām), ko izmanto klīniskajos pētījumos, kas ir atsevišķa stingri regulēta joma. Latvijas teritorijā nav noticis un arī pašlaik nenotiek neviens Covid-19 vakcīnu klīniskais pētījums. Reģistrētu vakcīnu izmantošana nav klīniskais pētījums, un, pretēji sabiedrībā plaši izplatītajam kļūdainajam pieņēmumam, vakcinētās personas netiek pret savu gribu iekļautas nekādos eksperimentos, uzsvēra IZM un VM.