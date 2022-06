Izpriecājies un nonāc Krievijas uzņēmuma datubāzē? 'Līvu akvaparks' izpelnās jautājumus

Kamēr vēl nav norimušas priecīgās emocijas pēc izdauzīšanās "Līvu akvaparkā", tā apmeklētājiem promejot ir iespēja pieiet pie vestibilā izvietotā foto stenda un iegādāties bildes, kurās iemūžināti jautrie ūdens atrakciju parkā pavadītie brīži. Tas ir visnotaļ ērti – nav jāpārlūko visu apmeklētāju fotoattēli, jo sistēma izmanto sejas atpazīšanas tehnoloģiju, tāpēc ir iespējams aplūkot tikai savas bildes. Tiktāl viss ir labi. Problēmas sākas, aplūkojot informāciju par to, kas palīdz nodrošināt sejas atpazīšanas tehnoloģiju – Krievijas uzņēmums "NtechLab", kas agresīvajā kaimiņvalstī bijis labs atbalsts Kremļa kontrolētajiem drošības dienestiem.

Vai tiešām agresorvalsts drošības dienestu rīcībā varētu nonākt "Līvu akvaparka" apmeklētāju biometriskie dati, ko paši klienti labprātīgi nodevuši, priecājoties par fotoattēliem no jautrajām izklaidēm? Datu valsts inspekcija (DVI) pēc portāla "Delfi" uzdotajiem jautājumiem ieinteresējusies par šo gadījumu, savukārt fotopakalpojuma nodrošinātāja SIA "Aquaphoto" vadītājs Sergejs Grišins norāda, ka visi nepieciešamie saskaņojumi DVI ir iegūti, "ir izietas pārbaudes un nebija nekādas pretenzijas".

Informācija piepeši pazūd



Kamēr "Delfi" nesāka uzdot jautājumus, "NtechLab" mājaslapā bija iespējams izlasīt priecīgu aprakstu par to, kā uzņēmums sadarbojas ar SIA "Aquaphoto" un nodrošina savu sejas atpazīšanas tehnoloģiju "Līvu akvaparka" apmeklētājiem. Tas uzdots par vienu no "NtechLab" veiksmes stāstiem. Mājaslapā arī citēts Grišins, kurš pauda prieku par sadarbību ar "NtechLab". Tiklīdz "Delfi" par šo sadarbību ar Krievijas uzņēmumu, kas vajadzības gadījumā sniedzis palīdzību Kremlim, sāka uzdot jautājumus, šajā mājaslapā informācija piepeši mainījās – "Līvu akvaparks" tika aizstāts ar kādu anonīmu "akvaparku Ziemeļeiropā" un arī Grišina vārds no mājaslapas pazuda. Viņa citāts gan palika, tā vienīgās izmaiņas – izņemti vārdi "Līvu akvaparks", savukārt Grišina vārda vietā tagad ir norādīts, ka citāta avots ir anonīms Ziemeļeiropas akvaparka vadītājs. Interneta meklēšanas iespējas gan palīdzēja portālam "Delfi" lapas satura sākotnējo versiju atgūt.