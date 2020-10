Izsludināts iepirkums veloinfrastruktūras izbūvei uz Zemitāna tilta

Rīgas domes Satiksmes departaments izsludinājis iepirkumu par veloinfrastruktūras izbūvi uz Jorģa Zemitāna tilta un tuvējā apkārtnē, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības birojā.

Būvdarbu iepirkums izsludināts 15. oktobrī. Pieteikumus departaments gaidīs līdz šā gada 26. oktobrim.

Iepirkumā nav norādīta paredzamā līgumcena.

Plānots, ka veloinfrastruktūra tiks izbūvēta Ērgļu ielā posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Aleksandra Čaka ielai, tai skaitā krustojuma teritorija; Aleksandra Čaka ielā posmā no Ērgļu ielas līdz Pērnavas ielai, tai skaitā krustojuma teritorija; uz Zemitāna tilta; Dzelzavas ielā posmā no Ieriķu ielas līdz Gustava Zemgala gatvei, tai skaitā krustojuma teritorija; Ieriķu ielā posmā no Jorģa Zemitāna tilta līdz Gustava Zemgala gatvei, tai skaitā krustojuma teritorijā.

Norādīts, ka līgums jāizpilda viena mēneša laikā.

2019. gadā tika izsludināts konkurss Zemitāna tilta pārbūves būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai, taču informācija IUB mājaslapā liecina, ka iepirkuma procedūra ir pārtraukta, jo pasūtītājam – Satiksmes departamentam – tam nav pieejams finansējums.

Konkursā bija pieteikušies divi pretendenti – AS "Ceļuprojekts" ar piedāvāto cenu 680 tūkstošiem eiro un SIA "REM PRO" ar piedāvāto cenu 1 067 385 eiro.

Līdz ar to arī solītā tilta pārbūve līdz 2021. gadam netiks sākta.

Līdz tam Satiksmes departaments solīja veikt ikdienas uzturēšanas darbus, lai novērstu satiksmei bīstamas situācijas.

Kad Zemitāna tiltam 2018. gada martā nobruka margas, Satiksmes departaments solīja līdz 2018. gada izskaņai izsludināt iepirkumu par tilta pārbūves būvprojekta izstrādāšanu.

Dažādus Zemitāna tilta nesošo konstrukciju defektus 2018. gadā konstatēja arī Būvniecības valsts kontroles birojs. Piemēram, konstrukcijām vairāku gadu garumā izveidojies izsalums.

Vēstīts, ka uz Zemitāna tilta ieviests 30 km/h ātruma ierobežojums, kā arī uzstādīta ceļa zīme, kas brīdina par nelīdzenu ceļu.

Satiksmes departaments skaidroja, ka bedres rodas strauju gaisa temperatūras izmaiņu ietekmē.

Pilnsabiedrībai "Daugavas labā krasta uzturētājs", kas saskaņā ar līgumu nodrošina transporta būvju ikdienas uzturēšanu, Satiksmes departaments uzdevis nodrošināt pastiprinātu diennakts Zemitāna tilta brauktuves stāvokļa kontroli, lai nekavējoties veiktu satiksmes drošībai bīstamo avārijas bedru remontu.