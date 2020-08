Izveseļojušies visi SAC 'Mārsnēni' Covid-19 inficētie

Priekuļu novadā, kur maija beigās Covid-19 uzliesmojumā sociālās aprūpes centrā "Mārsnēni" tika konstatēti 47 inficētie, izveseļojušies visi ar jauno koronavīrusu sasirgušie, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Atveseļojušies arī visi Burtnieku un Madonas novadu Covid-19 pacienti.

Lielākā daļa no kopumā 18 cilvēkiem, par kuru izveseļošanos ziņots šodien, dzīvojuši tieši Priekuļu novadā, kā arī Rīgā. Gan Priekuļos, gan Rīgā atveseļojušies septiņi cilvēki.

Savukārt trīs pagājušajā diennaktī konstatētie inficēšanās gadījumi reģistrēti Ogres, Jelgavas un Olaines novados. Ogres novadā līdz ar to saslimušo skaits sasniedzis sešus cilvēkus, bet Jelgavas un Olaines novadā nepārsniedz piecu gadījumu robežu.

Visvairāk aktīvu saslimšanas gadījumu joprojām ir Rīgā, bet galvaspilsētā ar Covid-19 inficēto skaits samazinājies līdz 76 cilvēkiem.

Kopumā ar Covid-19 inficētie pašlaik reģistrēti 26 Latvijas pašvaldībās, tostarp Gulbenes, Salaspils, Ogres, Ādažu, Babītes, Garkalnes, Ikšķiles, Jelgavas, Kocēnu, Kokneses, Ķekavas, Līvānu, Mārupes, Olaines, Siguldas, Skrīveru, Talsu, Tukuma un Viļakas novados, kā arī Rīgā, Daugavpilī, Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē un Valmierā.

No jaunajiem inficētajiem divi ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, bet viens vecumā no 60 līdz 69 gadiem.

Jau ziņots, ka pēdējās diennakts laikā, veicot 1871 Covid-19 testu, reģistrēti trīs jauni saslimšanas gadījumi, kamēr vēl 18 sasirgušie izveseļojušies, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka divi saslimušie iebraukuši no valsts, kurā saslimstības rādītājs ir virs 16, savukārt viens no inficētajiem ir bijis iepriekš saslimuša cilvēka kontaktpersona.

Līdz šim Latvijā veikti 203 868 izmeklējumi, saslimušas 1249 personas, bet 32 mirušas.

Nacionāla veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas seši pacienti, no kuriem visi ir ar vidēji smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīts 191 pacients, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.