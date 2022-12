'Jāizsaka līdzjūtība sētniekiem' – pirmdienas rītā soctīklos spriež par puteni

Pirmdienas rītā pieaugusī sniega sega un dienas sākumā meteorologu solītais stiprais sniegs un putenis licis cilvēkiem gaidāmos laikapstākļus apspriest arī sociālajos tīklos – cilvēki dalījušies gan foto, kuros iemūžināta baltā sagša, gan savos iespaidos, dodoties ceļā ārpus mājas.

Cilvēki par šīs nedēļas sākumā gaidāmo sniegu un puteņošanu sāka spriest jau svētdienas vakarā.

Labāk pastāstiet, kā un vai gatavojaties rītdienas lielajam putenim?

Man būs vismaz 2x jāiziet no mājas, un es jau tagad domāju, cik labi būtu vispār nekur neiet.

— Linda Skuja (@skudzha) December 11, 2022

Braucu autobusā Ventspils - Rīga ar ātrumu 40 km/h un priecājos, ks nolēmu nebraukt ar auto. Traki putina. — Inga Leitāne 💛💙 (@IngaLei) December 12, 2022

Šorīt jāizsaka līdzjūtība un jāvēl veiksmes darbā sētniekiem! pic.twitter.com/7n31lVG7DV — Miks Lūsis 🇺🇦 (@Luusis) December 12, 2022

Naktī nenāca miegs,

bija jātīra sniegs. pic.twitter.com/8DkfnuUqc7 — Jānis Trallis (@meteozinas) December 12, 2022

Ārā reāls vjak — Ilze Vanaga (@vanadziene) December 12, 2022

Labrīt! Šodien apmācies, daudzviet snigs un puteņos. Rietumos sniega sega pieaugs par 10-14 cm. Ceļi būs slideni, un redzamība pasliktināta! Pūtīs mērens ZA/Z vējš, brāzmās 10-15 m/s, piekrastē mēreni stiprs, brāzmās 20-23 m/s. Gaisa temperatūra -2…-7°, Kurzemē piekrastē ap 0°. pic.twitter.com/BzxBpfdlZ7 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 12, 2022

Kā ziņos, pēdējā diennaktī visvairāk snidzis Latvijas austrumu novados, kur sniega sega vietām kļuvusi par 10-15 centimetriem biezāka. Daugavpils novērojumu stacijā sniega segas biezums pieaudzis no 8 līdz 21 centimetram, Dagdā – no 15 līdz 25 centimetriem, Piedrujā – no 16 līdz 29 centimetriem, Rēzeknē – no 9 līdz 15 centimetriem. Savukārt Madonas meteoroloģiskajā stacijā sniega dziļums pieaudzis no 16 līdz 31 centimetram.

Nu kur tad ira tas putenis????

Labrīt, lai burvīga pirmdiena🤗 pic.twitter.com/iAl0LQ9TPu — Inga (@IngaIngucis) December 12, 2022

Pirmdienas rītā ap pulksten 6.30 sniega un sniegputeņa dēļ visā valstī ir apgrūtināti braukšanas apstākļi, liecina uzņēmumā "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) sniegtā informācija. Īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi uz Liepājas šosejas (A9) posmā Blīdene-Skrunda, kā arī uz autoceļa Ventspils-Kuldīga-Saldus (P109) posmā Saldus-Vārme.