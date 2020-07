No vienas puses – nepieciešams darbs, no otras – viena no retajām iespējām brīvi runāt par intīmiem jautājumiem un neviena netraucētam satikt savu mīļoto. Līdz pat 20. gadsimtam latviešiem jāšanai pieguļā bija ne tikai praktiska, bet arī sociāla nozīme, kas ļoti plaši atainota latviešu tautas folklorā.

Zirgu kopīgās ganīšanas veids "pieguļa" 19. gadsimtā bija sastopams visā Latvijā, pētījumā "Lopkopība Latvijā 19.gs. un 20.gs. sākumā" raksta etnogrāfe, Dr.habil.hist., profesore Linda Dumpe. Pieguļas tradīcijas saglabāšanās viensētu apvidos, kur pārējos lopus ganīja individuāli, izskaidrojama ar zirgu izmantošanas īpatnībām – intensīvu nodarbināšanu dienā, kad ganīšanai neatlika laika.

Naktī ganībās bez uzraudzības atstātos zirgus apdraudēja meža zvēri un zagļi. Turklāt zirgi varēja ieklīst tīrumos un pļavās, nodarot saimniecībai zaudējumus. Sūtīt zirgiem līdzi ganu katrai saimniecībai bija apgrūtinoši, jo dienā ganam būtu jādod laiks miegam. Turpretī, ganot zirgus naktī kopīgi, gani pēc kārtas atpūtās un no rīta varēja doties darbā. Viensētas zirgu nakts ganībām pārsvarā izmantoja tādu vietu, kur vairākām saimniecībām robežojās pļavas, norāda Dumpe.

Īpašie pieguļas ēdieni