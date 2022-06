Jauna satura veidošanai sabiedriskajos medijos piešķir pusmiljonu eiro

Valdība otrdien, 14. jūnijā, piešķīra 500 000 eiro Latvijas Televīzijai (LTV), Latvijas Radio un Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (SEPLP) jauna satura veidošanai un kapacitātes stiprināšanai, portālu "Delfi" informēja Kultūras ministrijā (KM).

459 558 eiro tiks ieguldīti sabiedriskā pasūtījuma īstenošanā LTV, 13 842 eiro – sabiedriskā pasūtījuma īstenošanā Latvijas Radio, bet 26 600 eiro – SEPLP darbības nodrošināšanai, tostarp jaunās sabiedrisko mediju satura kvalitātes vadības sistēmas izveidei un ombuda darbības stiprināšanai.

Ministrijā informēja, ka LTV līdz 2022. gada nogalei īsteno pārmaiņu kopumu, veidojot jaunas multimediālas satura platformas dažādām sabiedrības grupām ar mērķi palielināt satura daudzveidību un pieejamību.

"LTV kā sabiedriskā medija uzdevums ir uzrunāt pēc iespējas plašāku Latvijas sabiedrību, tai skaitā Latvijas valstspiederīgos iedzīvotājus un Latvijā dzīvojošos ārvalstu iedzīvotājus. Tas liek dažādot ne tikai satura piedāvājumu, bet arī kanālu un platformu klāstu, kas ir atbilstošs sabiedrības vajadzībām, veicina auditorijas piesaisti un lojalitāti, sniedz iespēju stiprināt Latvijas informatīvo telpu ar kvalitatīvu saturu, tādējādi pretstatot to propagandas un viltus ziņām," skaidroja KM.

Līdz ar to nepieciešams izveidot papildu multimediāla satura vienības, kā arī nodrošināt pilnvērtīgāka satura pieejamību, izplatot to dažādās LTV un sociālo tīklu platformās. Padziļināti vērtējot lineārās televīzijas patēriņa dinamiku Latvijā kopš 2005. gada, KM secina, ka vērojama televīzijas auditorijas mediju patēriņa paradumu tendences maiņa – lineārās televīzijas patēriņa vietā arvien vairāk priekšroku dodot ar multimedialitāti saistītam satura piedāvājumam. "To apliecina portāla "lsm" interneta platformas auditoriju izaugsme," secina ministrijā.

KM norādīja, ka mediju lietošanas paradumu maiņas un digitālās transformācijas tendences atspoguļojas arī, analizējot Latvijas Radio auditorijas paradumu izmaiņas. Pēdējo gadu laikā visu Latvijas radiostaciju kopējā auditorija ir samazinājusies par aptuveni 4%, un tas atspoguļojas arī Latvijas Radio sasniegtās auditorijas rādītājos, taču vienlaikus aug Latvijas Radio satura patēriņš dažādās digitālās platformās.

"Lai pozitīvo dinamiku saglabātu, palielinot auditoriju Latvijas Radio saturam, ir nepieciešams ieguldīt multimediālās kapacitātes stiprināšanā, piesaistot speciālistus, kas populārākos Latvijas Radio ētera raidījumus, īpaši informatīvi analītiskos raidījumus, nodrošinās multimediālā formātā, lai šo saturu tālāk varētu izplatīt dažādās digitālajās platformās, kā arī pielāgot TV vajadzībām. Tādējādi paredzēts izveidot papildu štata vietu Latvijas Radio audiovizuālā satura veidošanai, kas nodrošinās latviešu un mazākumtautību valodās raidošā kanāla informatīvi analītisko programmu veidošanu multimediālā formātā izplatīšanai digitālajā vidē," pauž ministrijā.

Lai stiprinātu mediju saturisko daudzveidību un kvalitāti, pilnveidojot sabiedriskā pasūtījuma izveidi un palielinot tā pieejamību, kā arī uzlabotu iespējas sekot sabiedrisko mediju darbības atbilstībai Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumam, ir nepieciešams nodrošināt sabiedrisko mediju ombuda, kas darbu sācis šā gada 1. martā, un SEPLP funkciju sekmīgu izpildi.

Kā atzina ministrijā, SEPLP ir pamatojis nepieciešamību pēc papildu finansējuma, lai izveidotu sabiedrisko mediju satura kvalitātes vadības sistēmu. Tā paredz integrēt regulārus sabiedriskā labuma mērījumus un veikt iegūto datu analīzi, lai izmantotu pētījumu secinājumus sabiedriskā pasūtījuma pilnveidošanai, kā arī organizēt ikgadējas satura recenzijas un auditorijas fokusgrupu pētījumus, precīzāk noskaidrojot sabiedrības intereses. "Šīs aktivitātes ļaus SEPLP ar sabiedriskā pasūtījuma palīdzību dot sabiedriskajiem medijiem precīzākus uzdevumus, veicinot to satura kvalitāti un pieejamību, kā arī uzlabos sabiedrības izpratni par sabiedriskā mediju lomu un funkcijām demokrātiskā sabiedrībā," informēja KM.

SEPLP apzinājusi un apkopojusi arī šā gada 1. martā darbu sākušā sabiedrisko mediju ombuda definētās prioritātes, kas vērstas uz to, lai nodrošinātu sekmīgu ombuda darbību, veicinot sabiedrisko mediju satura kvalitātes uzlabošanu, kā arī pilnveidojot sabiedrības izpratni par sabiedrisko mediju lomu demokrātiskā sabiedrībā un kopējo Latvijas sabiedrības medijpratību.