'Jaunā Vienotība' atstās Jelgavas novada domes koalīciju

"Jaunā Vienotība" (JV), kurai Jelgavas novada domē ir divas balsis no 19, nolēmusi neturpināt sadarbību esošajā koalīcijā, līdz ar to koalīcijā paliek 11 deputāti, noskaidroja aģentūra LETA.

Šāds lēmums pieņemts pēc Jelgavas novada domes sēdes, kurā notika balsojums par domes priekšsēdētāja vietnieku un izpilddirektora vietnieku skaita samazināšanu, atklāja deputāts Uldis Ainārs (JV).

Pašvaldība domes sēdē lēmusi likvidēt izpilddirektora vietnieka juridiskajos jautājumos amata vietu. "Vietnieks saimnieciskajos jautājumos ir ilgstošā prombūtnē. Nav atbildes, kāpēc tieši vietnieku juridiskajos jautājumos bija nepieciešams likvidēt," stāstīja Ainārs.

Viņš norādīja, ka uz minēto domes sēdi bija iesniedzis priekšlikumu, kas "padarītu lēmumprojektu tiesisku". "Manuprāt, dome prettiesiski lēma atbrīvot izpilddirektores vietnieku juridiskajos jautājumos. Tagad sanāk, ka lēmējvara izrēķinās ar izpildvaru," komentēja Ainārs.

Politiķis stāstīja, ka patlaban domē ir izveidojusies jauna koalīcija ar četriem Latvijas Zemnieku savienības deputātiem - Ilzi Vītolu, Lolitu Dugi, Juri Lavenieku un Juri Razživinu, ar Daini Liepiņu, Dinu Tauriņu un Vidmantu Rinkunu no Latvijas Reģionu apvienības, ar Oskaru Cīruli un Gundaru Liepu no "Nacionālās apvienības", kā arī ar Madaru Lasmani un Emīlu Dobrāju no "Latvijas attīstībai".

"Lasmaņa kungs ir izvēlējies sadarbību [ar mums] neturpināt. Arī mēs nevaram atbalstīt cilvēkus, kas rīkojas nezināmu interešu vārdā," piebilda Ainārs.

Jau ziņots, ka 4. aprīlī notikušajā Jelgavas novada domes ārkārtas sēdē apstiprināja pašvaldības nolikuma grozījumus, kas paredz domes priekšsēdētāja vietnieku skaita samazināšanu no trim vietniekiem uz vienu vietnieku un izpilddirektora vietnieka samazināšanu no diviem vietniekiem uz vienu vietnieku.

Pašvaldības domes deputāts Cīrulis iesniedzis atlūgumu, jo uzskata, ka trīs vietnieki pašvaldībā nav vajadzīgi. Viņš skaidroja, ka pirms tam novada domē bija divi priekšsēdētāja vietnieki, bet, veidojot jaunu koalīciju, izveidots arī trešā vietnieka amats.

Jelgavas novada domes sēdē viņa atlūgums tika apstiprināts un dome viņu atbrīvoja no domes priekšsēdētāja vietnieka amata.