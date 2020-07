'Jaunā Vienotība' sola padarīt Rīgu iedzīvotājiem un biznesam draudzīgāku

"Jaunā Vienotība" (JV) Rīgu padarīs iedzīvotājiem un biznesam draudzīgāku, mainot pašreizējo situāciju, kad daļai no rīdziniekiem nākas "bēgt no Rīgas trokšņainās un putekļainās vides", šodien JV kandidātu saraksta prezentācijā pauda partiju apvienības Rīgas mēra amata kandidāts Vilnis Ķirsis.

Politiķis Rīgu salīdzināja ar galdiņu uz trīs kājām, kur viena no tām ir mājoklis un vide ap to, otra ir darbavietas un vietas skolās un trešā ir kultūra un izklaides joma. No tām mājoklis un vide ap to ir īsāka "galda kāja" par parējām jeb šajā jomā ir sliktāka situācija, tāpat arī bērnudārzu nepieejamība neļauj piesaistīt iedzīvotājus galvaspilsētai, norādīja Ķirsis.

Politiķis skaidroja, ka kopā ar komandu paredzējuši šo situāciju mainīt, tajā skaitā nodrošinot arī īres namu celtniecību. JV Rīgas domes deputāta amata kandidāte Inese Andersone norādīja, ka strādās pie tā, lai bērnudārzos vairs nebūtu rindu uz vietām, savukārt cits kandidāts, bijušais Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis kā policists solīja strādāt pie drošības panākšanas. Ap 30 Rīgas domes deputāta amata kandidāti turēja rokās plakātus ar konkrētu darbu, pie kā plānots strādāt, un uz Ķuža plakāta ir vēstījums: "Ģimenēs un mācību iestādēs - bez vardarbības".

Atbalstu iedzīvotāju iesaistei lēmumu pieņemšanā izteica apkaimju aktīviste Rita Eva-Našeniece, kandidāts Uģis Rotbergs savukārt akcentēja koku nozīmi pilsētā, kā arī aicināja iedzīvotājus atbalstīt JV, kas jau ir parādījusi sevi ar darbiem.

Deputāta amata kandidāte Santa Survila norādīja, ka būs jāstrādā pie tā, lai nodrošinātu vides pieejamību gan cilvēkiem ar invaliditāti, gan arī pārējiem iedzīvotājiem.

Kā jau panāktu lietu Ķirsis norādīja to, ka notiek ārkārtas vēlēšanas, par ko "Jaunā Vienotība" iestājās vairāk nekā divus gadus, lai Rīgā varētu mainīt varu pēc būtības. Reizē politiskais spēks koncentrējas uz darāmajiem darbiem nākotnē, norādīja Rīgas mēra amata kandidātiem.

JV pārstāvji paredzējuši drīzumā doties iesniegt savu kandidātu sarakstu Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijā.

Kā ziņots, Rīgas domes vēlēšanas notiks augusta beigās.