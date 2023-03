Jaunais Rīgas Ārtelpas un mobilitātes departaments darbu plāno sākt līdz septembrim

Rīgas domes deputāti trešdienas, 1. marta, domes sēdē atbalstīja jaunas struktūras – Ārtelpas un mobilitātes departamenta – izveidošanu. Gūstot domnieku atbalstu, tagad sāksies sagatavošanās darbi, lai departaments darbu varētu sākt šī gada 1. septembrī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz ar struktūras izveidi plānots veikt arī atbildības sfēru un funkciju pārdali. Reorganizēts tiks arī domes Satiksmes departaments.

Domē skaidro, ka jauns departaments tiek veidots, lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības administrācijas iestāžu sadarbību satiksmes infrastruktūras objektu plānošanas, uzturēšanas, projektēšanas un būvniecības organizēšanā, kā arī novērstu institūciju funkciju pārklāšanos.

Paredzēts reorganizēt arī pašvaldības aģentūru "Rīgas gaisma", apvienojot to ar Satiksmes departamentu, tādējādi izveidojot jauno departamentu.

Satiksmes departamenta, kas rudenī iekļausies jaunajā departamentā, kompetencē pāries valsts pārvaldes uzdevumi saistībā ar satiksmes infrastruktūras stratēģisko plānošanu.

Reorganizēta tiks arī pašvaldības Centrālā administrācija. Tās struktūrvienības – Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde un Teritorijas labiekārtošanas pārvalde – plānots nodot jaunajam Ārtelpas un mobilitātes departamentam.

Arī Mājokļu un vides departamenta kompetencē esošie valsts pārvaldes uzdevumi saistībā ar ārtelpas objektu un elementu uzturēšanu tiks nodoti Ārtelpas un mobilitātes departamentam.

Priekšlikums tika atbalstīts ar 34 balsīm "par", septiņām balsīm "pret" un deviņām "atturas".

Atbildot uz opozīcijas deputātu jautājumiem saistībā ar detaļām par to, kā tiks savienotas visas struktūras un kas konkrēti uzņemsies esošo funkcijas, Rīgas mērs Mārtiņš Staķis sēdē skaidroja, ka šobrīd vēl visas detaļas saistībā ar kompetencēm nav zināmas un tieši arī nepieciešams dot "starta signālu" un izveidot darba grupu, kas varētu iztirzātāk šo jautājumu skatīt turpmāko septiņu mēnešu laikā.

Kā ziņots, iepriekš Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange skaidroja, ka departaments lemtu, piemēram, par ielām, ietvēm, veloceļiem, iekšpagalmiem, ielu apgaismojumu, luksoforiem, autostāvvietām, zaļajām zonām un satiksmes pārvadiem.

Tieši šie jautājumi – piemēram, ielu un pagalmu uzturēšana – arī šobrīd ir Rīgas "problēma numur viens" iepriekš atzina Lange. Vienlaikus patlaban šīs jomas ir izdalītas pa vairākām struktūrām, turklāt trūkst arī cilvēkresursu, kas nozīmē, ka esošie darbinieki ir pārāk noslogi.

Kā paredz atbalstītais lēmumprojekts, Rīgas izpilddirektoram būs jāveido komisija, kam līdz šī gada 1. septembrim būs jānodrošina reorganizējamo iestāžu saistību un tiesību pārņemšanu un sagatavot attiecīgos normatīvos aktus.

Plānots arī veikt reorganizējamo iestāžu personāla novērtēšanu, apzinot, kuriem darbiniekiem tiek nodrošinātas tiesības pāriet darbā uz citām Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un ar kuriem darba tiesiskās attiecības tiks izbeigtas.

Tāpat paredzēts apzināt reorganizējamo iestāžu saistības, prasības, finanšu līdzekļus, krājumus un ilgtermiņa ieguldījumus, kā arī materiālās un nemateriālās vērtības un nodot tās attiecīgo funkciju pārņēmējiem.

Darbinieku atalgojumiem nepieciešamos līdzekļus – nepārsniedzot 375 000 eiro – Ārtelpas un mobilitātes departamentam plānots piešķirt no pašvaldības šī gada budžeta, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)". Vienlaikus tiek noteikts, ka ar iestāžu reorganizāciju saistītie izdevumi sedzami no attiecīgo iestāžu budžetā esošajiem līdzekļiem.

Tāpat plānots izveidot komisijas darba uzraudzības grupu, kuru veidos domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis (JV).