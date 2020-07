JKP pieļauj kompromisa iespēju neapliekamā minimuma paaugstināšanas jautājumā

Kompromisi vienmēr ir iespējami un tas attiecas arī uz Jaunās konservatīvās partijas (JKP) rosinājumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) neapliekamā minimuma palielināšanu, pauda Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas deputāts Gatis Eglītis (JKP).

Reizē politiķis pauda skepsi par līdzšinējām apspriedēm šajā jautājumā, jo sarunās par nodokļu reformu Finanšu ministrijas (FM) darbība ir bijusi lēna un reaktīva. JKP ieskatā neapliekamais minimums no 2021. gada ir jāceļ līdz 500 eiro un nav vajadzība šo soli atlikt, pauda parlamentārietis.

Eglītis gan piebilda, ka kompromiss varētu būt par to, līdz cik lieliem ienākumiem piemērot nepaliekamo minimumu 500 eiro apmērā. JKP piedāvājums paredz to piemērot līdz 1500 eiro lieliem ienākumiem, taču kompromiss varētu būt par neapliekamā minimuma 500 eiro piemērošanu līdz 1400 eiro vai 1300 eiro ienākumiem, skaidroja politiķis. Deputāts norādīja, ka 1300 eiro ir vērtējama vēl kā samērā maza alga, no kuras nebūtu pamatoti maksāt pārāk lielu iedzīvotāju ienākumu nodokli.

JKP pati šādu kompromisu sarunās ar koalīcijas partneriem pašlaik nav piedāvājusi. Kā norādīja Eglītis, viņiem arī nav prasīts piedāvāt kādu kompromisu, tāpat JKP neapmierina stils, kā strādājot finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) un FM parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs (KPV LV). Deputāts norādīja, ka tehniskā līmenī ar vairākām ministrijām par daudz ko jau esot tikusi panākta vienošanās, bet tagad tas viss esot "paslaucīts zem tepiķa".

Gadījumā, ja kompromiss netiek panākts, tad nodokļu reformas veikšanu labāk atlikt un pašlaik neveikt, jo JKP negrib pieļaut iepriekšējās 12.Saeimas laikā veikto izmaiņu atkārtošanu, kad daudz kas ticis "salaists dēlī", tajā skaitā attiecībā uz sarežģīto diferencēto neapliekamo minimumu un dažādām IIN likmēm, pauda politiķis. JKP arī iebilst pret alternatīvo nodokļu režīmu "sabrucināšanu", neko neliekot vietā, norādīja Eglītis.

Kā ziņots, JKP uzstājot uz neapliekamā minimuma celšanu līdz 500 eiro no 2021.gada, piecas koalīcijas partijas uz nenoteiktu laiku ir pārtraukušas sarunas par plānotajām izmaiņām nodokļos.

Aptaujājot koalīciju veidojošo partiju pārstāvjus, noskaidroja, ka JKP ir no pārējiem koalīcijas partneriem atšķirīgs redzējums par izmaiņām nodokļu sistēmā. JKP ieskatā, no nākamā gada neapliekamais minimums būtu ceļams līdz 500 eiro.

Turpretī pārējie koalīcijas partneri JKP piedāvājumu vērtē kā fiskāli pārāk ietilpīgu - 2021.gada budžetā tas prasītu papildus 120 miljonus eiro, kas apgrūtinātu izpildīt tādas apņemšanās kā, piemēram, algu celšana mediķiem un pedagogiem. Koalīcijas partneri esot gatavi diskutēt par mērenāku neapliekamā minimuma celšanu no nākamā gada.