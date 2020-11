Kalnciema kvartāla pārtikas tirgus ārkārtējās situācijas laikā norisināsies Āgenskalna tirgus laukumā

Lai saglabātu iespēju Latvijas ražotājiem tirgoties un iespējami mazinātu Covid-19 izplatību, Kalnciema kvartāla tirgus ir pieņēmis lēmumu uz laiku no 28. novembra pārtikas tirgu nedēļas nogalēs izvietot Āgenskalna tirgus laukumā, portālu "Delfi" informēja tirgus.

Āgenskalna tirgus izvēlēts, jo ir vairāk nekā 7000 kvadrātmetru liels un paredz iespēju ievērot drošu distanci. Savukārt Kalnciema kvartālā uz laiku būs tikai amatnieku tirgus, "pop-up" veikali un kafejnīcas, kas gaidīs tos, kuri Ziemassvētku dāvanu iegādei joprojām izvēlēsies vietējos izstrādājumus.

Kalnciema tirgū atgādina, ka Ziemassvētku tirgi notiek sestdien un svētdien.

Savukārt keramikas pop-up veikals strādā no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 10 līdz 18, bet sestdienās un svētdienās no pulksten 9 līdz 17.

Jau vēstīts, ka, ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku, valdība atkārtoti izsludinājusi ārkārtējo situāciju uz četrām nedēļām jeb laiku no 9. novembra līdz 6. decembrim.

Tās laikā noteikti stingri pulcēšanās un citi ierobežojumi, lai stabilizētu situāciju un novērstu strauju Covid-19 izplatību.