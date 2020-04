'Kāpēc Austrumeiropu Covid-19 skāris vieglāk?' – infektologi par sākto prettuberkulozes vakcīnas pētījumu

BCG vakcīna Latvijā ir iekļauta vakcinācijas kalendārā, to jaundzimušie saņem pirms izrakstīšanas no dzemdību nodaļas. Kopš 2016. gada Latvijā lieto Polijā ražoto BCG vakcīnu. BCG vakcīna var lepoties ar ļoti labu vakcinācijas aptveri, to gadā saņem vidēji virs 95% jaundzimušo.

Taču kādas ir bijušas vakcīnas radītās blakusparādības – ta ir būtisks jautājums vakcinācijas tematā. Kā portāls "Delfi" noskaidroja, 2019. gadā Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) Ir saņēmusi 10 prettuberkulozes vakcīnas blakusparādību ziņojumus. "Visi blakusparādību ziņojumi ir par zāļu dokumentācijā paredzētām, zināmām blakusparādībām. Proti, viens ziņojums par sterīlu abscesu injekcijas vietā, seši ziņojumi par paduses limfmezgla pietūkumu un trīs ziņojumi par limfmezgla iekaisumu," atbildēja ZVA.

Zavadska norāda, ka pieminēti nav nopietni vai smagi veselības traucējumi. BCG vakcīnas blakuparādība mēdz būt saistītas ar nepareizu vakcīnas ievades tehniku, tāpēc tagad Latvijā ir maz vietu, kur drīkst veikt BCG vakcināciju.

Lielākajā daļā pasaules valstu joprojām visi bērni tiek vakcinēti pret tuberkulozi, bet ir valstis, galvenokārt Rietumeiropā, arī ASV un Kanāda, kur šāda vakcinācija valsts programmā vairs nenotiek. Tiesa, daļā šo valstu turpina vakcinēt tos bērnus, kuriem ir lielāks risks inficēties un saslimt ar tuberkulozi. Riska grupas tiek noteiktas katrā valstī citādi atkarībā no epidemioloģiskās situācijas.

Tiesa, tādās valstīs kā Kanāda, ASV, Itālija, Nīderlande un Beļģija, kur rutīnā vakcinācija pret tuberkulozi nekad nav pielietota, cīņā ar šo saslimšanu plaši piemēroti citi profilaktiskie pasākumi.

Cik ilgs ir vakcīnas efekts

"Pirmkārt, aizsardzība nekad nav 100% arī pret tuberkulozi, tas ir viennozīmīgi. Galvenais vakcinācijas mērķis ir pasargāt mazos bērnus, zīdaiņus no smagākajām tuberkulozes formām, kuras bieži beidzas letāli. Pret visām tuberkulozes formām vakcīna nekad nav pasargājusi, tāpat arī pret inficēšanos ar tuberkulozi un latentu tuberkulozes infekciju," stāsta asociētā profesore Ozere.

Pēc ekspertu secinātā, aizsardzības ilgums ir aptuveni 14–15 gadi. Tas nozīmē, ka, vakcinējot jaundzimušo, aizsardzībai vajadzētu būt aptuveni līdz pusaudža vecumam, bet pieauguši cilvēki vairs nevar paļauties uz to, ka zīdaiņa vecumā notikusī vakcinācija viņus turpina pasargāt pret smagām tuberkulozes formām.

Foto: AP/Scanpix/LETA

"Kādreiz revakcinācija tika veikta gan Latvijā, gan Austrumeiropas valstīs. Baltkrievijā un Kazahstānā vēl nesen veica revakcināciju pret tuberkulozi, bet PVO aicināja nerevakcinēt – atkārtoti neievadīt vakcīnu, jo nebija zinātniski pamatotu pierādījumu, ka atkārtota ievadīšana pasargātu labāk un ilgāk," stāsta Ozere.

Kā ir ar cita veida aizsardzību, tādu pētījumu nav. "Bet, spriežot pēc tā, ka Austrumeiropas valstīs, tieši bijušajās PSRS valstīs, iespējams, Covid 19 norise ir vieglāka, varētu izvirzīt hipotēzi, ka BCG vakcīnas nespecifiskā aizsardzība ir ilgāka. Taču pašreizējo pierādījumu līmenī tā ir tikai hipotēze," uzsver Ozere.

Bērnu infektoloģe Zavadska piebilst, ka pēc sastapšanās ar BCG vakcīnu imūnajā sistēmā tik ierosināta konkrēta atbildes reakcija. Tas tagad zinātnes uzdevums ir noskaidrot – vai sastopoties ar Covid-19, šī vakcīnas radītā imūnā atmiņa "ieslēgsies" un cilvēkiem palīdzēs.