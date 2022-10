Kariņš: 'Apvienotā saraksta' ziņā ir, vai spēsim vienoties par valdības izveidošanu

Ņemot vērā atšķirīgos uzskatus par jaunās enerģētikas ministrijas veidošanu, "Apvienotā saraksta" (AS) ziņā ir tas, vai izdosies vienoties par valdības izveidošanu, secināms no Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) paustā piektdien pēc "Jaunās vienotības" (JV) un AS tikšanās.

Kariņš pauda, ka, lai gan JV un AS varētu būt lielā mērā vienojušies par sadarbības memoranda tekstu, tomēr ir svarīgs "bet", kas ir "fundamentāli būtisks": jautājums, vai nākamā valdība būs stagnējoša, kas neko negrib mainīt, vai arī nākamais Ministru kabinets būtu gatavs risināt Latvijai svarīgas tēmas. Vienošanās neesot panākta jautājumā par jaunās Enerģētikas, vides un klimata ministriju.

Šodien no AS Kariņš esot dzirdējis, ka tā neesot gatava iet darboties spējīgas valdības izveidošanas virzienā, secināms no politiķa paustā. "Mēs turpināsim ar viņiem runāt," sacīja JV politiķis, norādot, ka pirmdien, 31. oktobrī, pulksten 16 viņš dosies pie Valsts prezidenta Egila Levita paziņot, vai ir atrasti kopsaucēji, lai virzītos uz priekšu, vai arī nevarēs virzīties uz priekšu ar valdības izveidošanu.

Ja tiks panākta vienošanās, tad tiks izveidota nākamā valdība, bet, "ja nevarēsim panākt vienošanos, šī koalīcija un šī valdība tad arī nevarētu tapt", pauda Kariņš.

Premjers pirms tam skaidroja, ka ļoti svarīga tēma ir enerģētiskā neatkarība, atrodot veidu, kā ne tikai nodrošināt enerģētisko neatkarību no Krievijas, bet attīstīt arī ražošanas jaudas nākotnē, lai mājsaimniecībām būtu jāmaksā pēc iespējas lētāk par energoresursiem.

Latvijā ilgstoši ir bijušas pretrunas starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju no vienas puses un Ekonomikas ministriju (EM) no otras puses, tāpēc pēdējo četru gadu laikā Kariņam esot nācies tikai uzklausīt argumentus, kāpēc valsts nevar virzīties uz priekšu ar atbilstošu enerģētikas politiku.

Lai atrisinātu šo ilgstošo problēmu, JV piedāvājusi apvienot EM enerģētikas daļu ar VARAM vides un klimata daļu, izveidojot jaunu Enerģētikas, vides un klimata ministriju.

Tāpat JV rosina bērnu jautājumu risināšanu uzticēt Labklājības ministrijai, savukārt par nodarbinātības jomu kā atbildīgo noteikt EM, sacīja premjers.

Kariņš uzsvēra, ka JV piedāvājums par enerģētikas un vides jomu pārvaldības apvienošanu saskan ar šādu pašu pirms vairākiem gadiem pieņemtu lēmumu Dānijā, tāpat tikko to ir izdarījusi Zviedrijas valdība.

Ņemot vērā, ka Latvija digitalizācijas jomā ir atpalikusi no vairākām citām valstīm, tad JV piedāvā pie reģionālās attīstības ministrijas pievienot visu digitalizācijas jautājumu pārvaldību, pastāstīja politiskā spēka līderis.

Līdzīgi mūsu valstī gadiem ilgi netiek risināti bērnu interešu jautājumi, īpaši attiecībā uz bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības - ja viņi nav spēcīgā ģimenē, tad viņi mūsu sistēmā "izkrīt pa visām spraugām", norādīja Kariņš, skaidrojot savu ieceri bērnu lietu jautājumu uzticēt LM.

Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūra pašlaik kļūdaini atrodas pie LM un tai vajadzētu būt daļai no EM, atzīmēja Kariņš.

JV piedāvā "nevis stagnējošu, bet uz nākotni vērstu valdības modeli, kas varētu uzrunāt šīs svarīgās lietas", sacīja Kariņš, piebilstot, ka šodien diemžēl no AS pārstāvjiem dzirdējis, ka viņi neesot gatavi iet šajā virzienā.

Premjers norādīja, ka pilnā apjomā vienošanos ir panācis ar Nacionālo apvienību (NA). Savukārt ar AS vienošanās ir panākta gandrīz visos jautājumos, izņemot "šajā, kas ir fundamentāli svarīgs jautājums".

Kariņš norādīja, ka pirmdien, 31. oktobrī, pulksten 16 gribētu paziņot Valsts prezidentam, vai līdz šim veidotais iecerētās valdības modelis "ir vai nav iespējams".

Kā ziņots, JV, AS un NA politiķi šonedēļ turpināja darbu pie potenciālās trīs partiju koalīcijas sadarbības memoranda gala redakcijas sagatavošanas.