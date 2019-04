Kariņš: es turpināšu savu uzsākto kursu

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) turpinās savus pienākumus un iesākto kursu tik ilgi, cik Saeima turpinās viņam uzticēties, tā pēc uzticības balsojuma izturēšanas Saeimā pauda pats Premjers.

Vēstīts, ka Saeimas vairākums ceturtdien noraidīja opozīcijas rosināto Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) demisijas pieprasījumu. Kariņa demisijas pieprasījumu atbalstīja 33 deputāti, savukārt "pret" balsoja 58 deputāti. Viņš ir pirmais no janvārī apstiprinātā Ministru kabineta, kurš nonācis zem opozicionāru lupas.

Sarunā ar žurnālistiem pēc Saeimas sēdes Kariņš pateicās sabiedrībai un tiem, kas raksta un zvana, izsakot atbalstu. Tāpat viņš teica atzinības vārdus Saeimas deputātiem, kuri balsoja "pret" ierosinājumu viņu atstādināt no Ministru prezidenta amata. "Ir skaidrs – valdība dara savu, opozīcija – savu," sacīja Kariņš.

Kā atzina pats premjers, pirmais, ko viņš apņēmies, stājoties amatā, bija finanšu sektora sakārtošana. Kariņš uzskata, ka šis darbs valdībai sekmīgi iet uz priekšu un, ja tā tiks turpināts, Latvija pavisam drīz ne tikai izies ārā no "pelēkās zonas", bet arī izveidos vienu no vislabākajām banku uzraudzības sistēmām Eiropā.

Tāpat premjers atzinīgi vērtē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Jura Pūces (A/P) darbu pie administratīvi teritoriālās reformas. "Pūces kungs šonedēļ jau ir nācis klajā ar pirmo piedāvājumu. Visi runā par karti, bet aiz tās kartes ir arī princips, kādā veidā mēs reformu veidosim. Tas būs tieši tā, kā teicām – ap attīstības centriem. Pūces kungs turpinās darbu sabiedrībā, viņš brauks pa visu Latviju, rīkos tikšanās. Mēs virzīsim šo reformu uz priekšu un mēs to panāksim," sacīja Kariņš.

Izglītības reforma, savukārt ies rokrokā ar administratīvi teritoriālo reformu, klāsta Kariņš. "Mēs veidojam administratīvās teritorijas ap attīstības centriem, mūsu izglītības sistēma arī jāveido ap attīstības centriem. Mums ir vajadzīga kvalitatīva izglītība mūsu bērniem," uzsvēra premjers. Tāpat Kariņš apstiprināja, ka netiks aizmirsts arī par veselības aprūpes jomu – arī tur pakāpeniski sākusies dažādu nepilnību likvidēšana.

"Šādi mēs strādāsim, soli pa solim. Būs troksnis, būs tādi, kas saka, ka tas nav pareizi, ka tas nav labi, bet mēs iesim uz priekšu," atzina premjers.

Runājot par OIK likvidēšanu, Kariņš uzsvēra, ka "būtu neprāts apturēt OIK ar stopkrānu". "Elektrības cenas uz augšu, siltuma tarifi uz augšu un vēl tiesvedība, par kuru izdevumi varētu būt ap miljards eiro. Kurš to maksātu? Mēs visi to tāpat paši maksātu," skaidroja Kariņš. "Mēs neiesim šo ceļu – tā vietā meklēsim, kā tiesiski atcelt OIK. Šobrīd mēs zinām, kā nedarīt, tagad svarīgi – saprast, kā darīt. Un mēs to panāksim. Cilvēki var mētāties ar vārdiem visādi, manas valdības mērķis – tiesiski un pareizi atcelt OIK," skaidroja Kariņš.

"Es varu vēlreiz atgādināt: kā valdības vadītājs daru un darīšu savu darbu tik ilgi, kamēr Saeima izsaka uzticību. Saeima pagājušajā nedēļā izteica uzticību, pieņemot valsts budžetu, un šonedēļ vēlreiz izteica uzticību. Tik ilgi, kamēr man šis mandāts ir, un man viņš ir, es turpināšu savu uzsākto kursu un savu uzsākto programmu," pēc uzticības balsojuma izturēšanas pauda Kariņš.

Debatēs opozicionāri teju divu stundu garumā pēla Kariņa valdības darbu, taču pats premjers tribīnē nekāpa un sevi neaizstāvēja. Vaicāts, kāpēc, premjers žurnālistiem atbildēja: "Es šodien atcēlu pienākumus, kas man kā valdības vadītājam bija, lai ierastos Saeimā uzklausīt. Es izrādīju Saeimai godu, bet iesaistīties debatēs, kuras, kā es uzskatu, nav īsti ir par tēmu, tas nav jādara. Un es uzskatu, kas tas nevienam īpašu labumu nenes."