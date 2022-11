Kariņš valdības deklarācijas daļas no partneriem gaida līdz Lāčplēša dienai

Ministru prezidenta amata kandidāts Krišjānis Kariņš (JV) no sava politiskā spēka un topošās koalīcijas partneriem līdz piektdienai, 11. novembrim, sagaida izstrādātas tematiskās Ministru Kabineta deklarācijas daļas, liecina "Delfi" rīcībā esošā informācija.

Kopumā deklarācijai koalīciju veidojošie politiskie spēki "Jaunā Vienotība", "Apvienotais saraksts" (AS) un "Nacionālā apvienība" (NA) izstrādās 14 tematiskās daļas.

JV atbildot par sešu tematisko daļu – finanšu, ārpolitikas, izglītības un zinātnes, valsts pārvaldes, tiesiskuma un cīņas pret korupciju, klimata, enerģētikas un vides, kā arī labklājības, un bērnu atbalsta politikas – veidojošajām darba grupām. AS atbild par veselības, reģionu attīstības un digitalizācijas, zemkopības un mežsaimniecības, kā arī iekšējās drošības un krīzes vadības daļas veidojošajām darba grupām. Savukārt NA vadītās darba grupas izstrādās aizsardzībai, ekonomikai un nodarbinātībai, kultūrtelpai, nacionālajai identitātei un infotelpai, kā arī satiksmei veltītās sadaļas.

Vienots darbs pie konsolidētās valdības deklarācijas versijas sākšoties nākamajā pirmdienā, 14. novembrī, liecina "Delfi" rīcībā esošā informācija.

Iepriekš izskanēja, ka pastāvējusi viedokļu atšķirība starp JV līderi, kurš sākumā vēlējās sagaidīt AS atbildi par atbildības jomu piedāvājumu, un AS pārstāvjiem, kuri savukārt sākumā vēlējās strādāt pie valdības deklarācijas izstrādes.

AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars pirmdien aģentūrai LETA atklāja, ka trīspusējās JV, AS un NA sarunās panākta vienošanās, un AS piekritis Kariņa piedāvātajai atbildības jomu sadalījuma proporcijai, kas "vērtējama kā loģiska". NA pārstāvji jau piektdien pauduši, ka "neiebilstu" Kariņa izteiktajam atbildības jomu sadalījumam.

Deklarācijas tematisko daļu atbildīgo sadale norisinājusies atbilstoši iepriekš Kariņa izteiktajam priekšlikumam, kā topošajā valdībā politisko spēku starpā sadalāmas ministrijas. Atbilstoši tam JV varētu ieņemt septiņus amatus - Ministru prezidenta, finanšu ministra, ārlietu ministra, izglītības un zinātnes ministra, tieslietu ministra, klimata un enerģētikas ministra un labklājības ministra amatus. AS pienāktos jau pašlaik ieņemtais Saeimas priekšsēdētāja amats un vēl četri amati valdībā - iekšlietu ministra, zemkopības ministra, veselības ministra un reģionālās attīstības un digitalizācijas lietu ministra amats.Savukārt NA paredzēts ieņemt četrus ministra posteņus - aizsardzības ministra, kultūras ministra, satiksmes ministra un ekonomikas ministra amatus.