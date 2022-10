Kariņš vēlas pārliecināties, ka šauras ekonomiskas intereses negūst virsroku

“Viens otrs varbūt ir pārpratis, ka politika ir vieta, kur šaurām interesēm izpausties. Tā tas nav,” intervijā Latvijas Radio otrdien par jaunās valdības veidošanas procesu sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) uzsverot, ka politika ir darbs visas sabiedrības labā.

Viņš akcentēja, ka grib pārliecināties, ka šauras ekonomiskās intereses neņemtu virsroku un ka "mēs nesākam iet atpakaļgaitā", proti, ka jaunā vadība "ieliktu atpakaļgaitā" to, kas jau ir izdarīts – nevis īstenotu uzsāktās reformas, bet gan tās pat atceltu.

Premjers atzina, ka viņu dara bažīgu tas, ka viņš dzirdējis – ir vēlme pārskatīt ostu reformu. Šī reforma, tāpat kā administratīvi teritoriālā reformu, ir jāievieš, nevis jāpārskata, viņš teica, piebilstot, ka "pārskatīt", tas varētu būt "segvārds vārdam atcelt".

To pašu Kariņš attiecināja uz sašķidrinātās gāzes termināļa celtniecību – premjers dzirdējis runas, ka to plānojot celt pavisam citā Latvijas daļā. Tas, Kariņa ieskatā, apdraudētu Latvijas neatkarību gan no Krievijas gāzes, gan arī spēju būt neatkarīgiem no citiem kaimiņiem.

Viens no iemesliem, kāpēc Latvijas ekonomika nav tik attīstīta kā kaimiņvalstīs, ir tas, ka iepriekš dominēja šauras ekonomiskās intereses. "Šis ir tas, kur man jāgūst šī pārliecība," sacīja premjers.

Kariņš atzina, ka viņam šobrīd nepieciešams gūt pārliecību, kā domā un ko plāno sarunu partneris – "Apvienotais saraksts", kas ir jauns politiskais spēks, kurā ir elementi no vecajiem politiskajiem spēkiem un ar elementiem no malas. Šis jautājums pagaidām neesot skaidrs.

"Es nevaru pieļaut to, lai jaunā valdība ieliktu atpakaļgaitā to, kas jau ir darīts – atgrieztu dažādas reformas atpakaļ pagātnē," uzsvēra Kariņš, papildinot, ka ir svarīgi pārliecināties, ka "mēs visi esam gatavi iet kopīgā virzienā".

Politiķa skatījumā, šobrīd primāri jāvienojas par valdībā darāmo.

Jau vēstīts, ka šonedēļ turpināsies 14. Saeimas vēlēšanās uzvarējušā politiskā spēka "Jaunā vienotība" (JV) organizētās potenciālo koalīcijas partiju sarunas.

Ceturtdien, 13. oktobrī, noslēdzot politisko spēku otro sarunu raundu, Kariņš secināja, ka viņš saredz iespēju izveidot vienu spēcīgu un stabilu valdību.

Satversme paredz, ka jaunievēlētā Saeima uz pirmo sēdi sanāk novembra pirmajā otrdienā.