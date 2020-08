KNAB sodījis Rīgas Krievu teātra vadītāju par aizliegtu amata savienošanu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) piemērojis 150 eiro sodu aktrisei un VSIA "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" valdes loceklei Danai Bjorkai par aizliegtu amata apvienošanu ar citu amatu privātā uzņēmumā.

KNAB apstiprināja, ka Bjorka savienoja publiskas personas kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu ar likvidatora amatu SIA "My choice is to be". KNAB lēmums stājies spēkā jūnija sākumā un mēneša beigās Bjorka sodu samaksājusi.

Saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" uz minēto amatpersonu attiecas likumā noteiktie speciālie amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi, kas nepieļauj publiskas personas kapitālsabiedrības valdes locekļa amata savienošanu ar amatu privātā komercsabiedrībā.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka Bjorkai savulaik piederēja minētais uzņēmums, kurš darbojās mākslinieku darbības nozarē. Šis uzņēmums šogad maijā likvidēts. Laikā no 2018.gada augusta līdz šī gada maijam viņa bija uzņēmuma likvidators.

KNAB informācija liecina, ka par nelikumīgu amatu savienošanu birojs pēdējā laikā sodījis arī citas amatpersonas, piemēram, pašvaldību amatpersonas. Atsevišķos gadījumos birojs administratīvo pārkāpumu atzinis par maznozīmīgu un izteicis aizrādījumu.