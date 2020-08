Kompensācijām par dzīvnieku postījumiem virzīs Salaspils kodolreaktora likvidācijai paredzētus 680 000 eiro

Valdība otrdien lems par Salaspils kodolreaktora likvidācijai piešķirto līdzekļu 684 287 eiro apmērā atvēlēšanu kompensāciju izmaksai par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem, liecina Ministru kabinetam iesniegtais lēmumprojekts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), izsludināts iepirkums par Salaspils kodolreaktora izpēti, būvprojekta izstrādi Salaspils kodolreaktora likvidēšanai un demontāžai un autoruzraudzību. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas plānots, ka pirmie maksājumi tiks veikti 2021. gadā no iepriekšējos gados piešķirtajiem finanšu līdzekļiem. Līdz ar to no attiecīgās budžeta programmas šogad netiks izmantoti 684 287 eiro.

Minētos līdzekļus ministrija rosina izmantot kompensāciju izmaksai par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem un saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos.

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) konstatējusi, ka salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem 2019.gadā daudzkārt pieaudzis kompensāciju pieteikumu skaits par migrējošo putnu nodarītajiem postījumiem augkopībai. Tas ir saistāms ar specifiskajiem laika apstākļiem 2019. gada pavasara sezonā putnu migrācijas laikā, kuru iespaidā migrējošie putni šajā periodā lauksaimniecības zemēs Latvijā barojās lielākā skaitā un ilgāku laika periodu nekā iepriekšējos gados.

Tā rezultātā būtiski pieauga migrējošo putnu nodarītais postījumu apmērs lauksaimniecības nozarei 2019. gadā.

Kā liecina DAP informācija, 2017. gadā tika iesniegti 15 pieteikumi, 2018. - septiņi pieteikumi, bet pērn - 243 kompensācijas pieteikumi augkopības nozarē.

Migrējošo putnu nodarīto postījumu apmēra pieauguma dēļ DAP piešķirtais finansējums kompensāciju izmaksai 2019.gadā nebija pietiekams, lai nodrošinātu kompensāciju izmaksu.

DAP pērn veikusi 65 kompensāciju izmaksu par postījumiem par kopējo summu 582 432,64 eiro, kā arī 23 kompensāciju izmaksu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos par kopējo summu 11 025,36 eiro, izlietojot visu pagājušajam gadam piešķirto finansējumu.

Līdz 2020. gada 5. maijam DAP pieņēmusi vēl 171 lēmumu par kompensācijas piešķiršanu saistībā ar 2019. gada postījumiem un saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kuru apmaksai DAP budžetā nepietika līdzekļu kopumā 1 136 587 euro apmērā.

Kompensācijām ir izlietots arī 2020. gadā paredzētais finansējums un joprojām trūkst 598 402,94 eiro aprēķināto kompensāciju apmaksai par 2019. gadu. Ņemot vērā līdzekļu trūkumu arī par 2020.gada postījumiem veidojas parāds, kas šī gada 29. jūnijā jau bijis 264 017 eiro. Tādējādi 29. jūnijā DAP kopumā jau trūka 862 420,31 eiro, lai apmaksātu jau tobrīd aprēķinātās kompensācijas par 2019. un 2020. gadu.

Ņemot vērā līdzekļu trūkumu, VARAM rosina Salaspils kodolreaktora likvidēšanai paredzēto finansējumu novirzīt līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un pēc tam tos piešķirt DAP kompensāciju izmaksai par dzīvnieku nodarītajiem postījumiem.