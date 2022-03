Kopš kara sākuma saņemti 27 Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu lūgumi piešķirt patvērumu Latvijā

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā saņemti 27 Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu lūgumi piešķirt patvērumu Latvijā, informēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Laikā no 24. februāra līdz 23. martam pārvalde saņēmusi 13 patvēruma pieprasījumus no Krievijas pilsoņiem un 14 pieprasījumus no Baltkrievijas pilsoņiem.

Patlaban iesniegtie patvēruma pieprasījumi ir izskatīšanas procesā.

Galvenokārt patvēruma meklētāji savos pieteikumos norāda, ka viņiem draud briesmas savā zemē politiskās pārliecības dēļ.

24. februārī Krievija sāka plašu uzbrukumu Ukrainā. Krievijas sāktais karš lika bēgļu gaitās doties miljoniem ukraiņu, bet arī no Krievijas lielā skaitā bēg tās pilsoņi, baidoties no valdošā režīma.

Izskatot lēmumus Latvijā likums patvēruma meklētājiem PMLP ir tiesības piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu. Negatīva lēmuma gadījumā to var pārsūdzēt tiesā.

Jau vēstīts, ka pēdējos gados Latvija piešķīrusi patvērumu vairākiem desmitu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Plašāka Baltkrievijas pilsoņu interese par nokļūšanu Latvijā parādījās 2020. gadā pēc Baltkrievijā notikušajām prezidenta vēlēšanām, kurām šajā valstī sekoja plaši protesti.