Krievijas neatkarīgais TV kanāls 'Doždj' sāks darbu Rīgā

Pirmdien, 18. jūlijā, ēterā atgriežas Krievijas neatkarīgais televīzijas kanāls "Doždj" ("Дождь"/"TV Rain"), kas marta sākumā bija spiests uz nenoteiktu laiku apturēt darbību saistībā ar Krievijas valdības represijām pret neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem.

Kanāla redakcija šobrīd ir iekārtojusies Rīgā, no kurienes atsāks raidīt sadarbībā ar mediju grupu "TV3 Group", portāls "Delfi" uzzināja mediju grupā.

Pirmā translācija sociālajā tīklā "Youtube" sāksies jau pirmdien pulksten 20. Kanāla redakcija skaidro, ka pēc valsts pamešanas "Doždj" komandai izdevās saglabāt savu kodolu un galvenos darbības principus. Tāpat kā iepriekšējos 12 gadus, kanālā būs skatāmas ziņas un svarīgākās aktualitātes bez cenzūras un manipulācijām.

Atgriešanās ēterā notiks pakāpeniski, sākot ar ziņām un sarunu šoviem, pēc tam saturu aizvien vairāk papildinot. Jau rudenī redakcija plāno uzsākt vairākus jaunus projektus.

"Šodien ir īpaši svarīgi, lai Krievijas pilsoņiem būtu pieeja neatkarīgai informācijai, tāpēc atgriešanos ēterā uzskatām par prioritāti. Mēs, tāpat kā miljoniem krievu, vēlamies, lai karš izbeigtos, un Krievija no katastrofas un iznīcības ceļa vēršas attīstības virzienā. Savā platformā vēlamies apvienot līdzīgi domājošos neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas. Galvenais šobrīd ir izplatīt informāciju par to, kas notiek patiesībā," pastāstījis televīzijas kanāla "Doždj" galvenais redaktors Tihons Djadko.

Televīzijas kanāla "Doždj" redakcija bija spiesti pamest Krieviju represīvo likumu dēļ pret plašsaziņas līdzekļiem, līdz ar to televīzijas kanāla darbs tiks organizēts no ārvalstīm.

Šobrīd jau ir nodibināta kompānija Latvijā, kā arī saņemta Eiropas apraides licence. Sākotnēji televīzijas kanāla studijas atradīsies Rīgā, Amsterdamā, Tbilisi un Parīzē.

"Mediji ir ceturtā vara – ļoti būtisks un spēcīgs instruments, jo īpaši pasaulē, kādā mēs dzīvojam šobrīd. Īpaši svarīgi nodrošināt kvalitatīvu un neatkarīgu mediju darbības iespējas, lai kliedētu propagandu un nodrošinātu pilnīgas informācijas ieguvi pasaulei. Esam ļoti priecīgi par sadarbību ar televīzijas kanālu "Doždj", tādējādi palīdzot nodrošināt šim medijam darbības iespējas, kas līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā tika liegtas. Mums katram ir jārīkojas, lai varam dzīvot miera apstākļos," komentē "TV3 Group" Latvija Programmu direktore Elīna Jēkabsone.

Kā ziņots, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) jūnija sākumā nolēma izsniegt apraides atļauju televīzijas programmai "Doždj".

Krievijas neatkarīgais televīzijas kanāls "Doždj" darbību uz laiku pārtrauca marta sākumā.

Telekanāla ģenerāldirektore Nataļja Sindejeva šādu lēmumu skaidroja likuma par "viltus ziņām" pieņemšanu Valsts domē. Jau tobrīd telekanāla vadība sākusi apspriest "Doždj" darbības atjaunošanas formātu.

Līdz ar kanāla darbības apturēšanu tā galvenais redaktors Tihons Dzjadko un vairāki citi redakcijas darbinieki pameta Krieviju. "Doždj" Latvijā reģistrēto TV programmu sarakstā būs no 9. jūnija.

Sarunas par TV programmas raidīšanu no Latvijas ilga apmēram trīs mēnešus.