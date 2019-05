Kudors: Gaidāmajās EP vēlēšanās vēlētāju aktivitātei vajadzētu būt lielākai

Lai arī atsevišķi eksperti prognozē, ka šomēnes gaidāmajās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās gaidāma ļoti zema vēlētāju aktivitāte, Jaunās konservatīvās partijas (JKP) saraksta pirmais numurs EP vēlēšanās, politologs Andis Kudors prognozē pretējo.

"Nepiekrītu prognozēm, ka šogad būs sevišķi zema aktivitāte. Es redzu pretējo - šogad aktivitāte būs lielāka, jo ir intriga, sacensība un konkurence. Tas ir precīzi tas, kas demokrātijā ir vajadzīgs - konkurence, lai tiktu ievēlēti labākie," intervijā teica Kudors.

Savas izredzes tikt ievēlētam EP Kudors vērtē kā ļoti labas. "To, protams, lems mūsu vēlētāji, bet redzu, ka JKP ar darbu iekšpolitikā ir pierādījusi, ka uz to var paļauties. Partija strauji aug, un es priecājos, ka tiek uzņemti jauni cilvēki, vienlaikus lielai daļai arī atsakot. Tam arī vajag drosmi. Ir labi, ka cilvēki iet politikā, bet viņiem ir jāsaprot, uz kuru partiju viņi iet. Izpratne par to, kas ir manas politiskās ideoloģijas vērtības, Latvijā ir ļoti zemā līmenī," sacīja Kudors.

"Tas ir iemesls, kādēļ ir tik zems uzticības līmenis parlamentam un politiskajām partijām. Tas daļēji ir saistīts ar pašu cilvēku neapzināšanos, par kāda veida risinājumiem viņi vēlētos iestāties, piemēram, ekonomikā. Partijām jāizglīto savi biedri un Latvijas sabiedrība, vai arī būs vilšanās. Cilvēks, kurš balso par sociāldemokrātiem, bet iekšēji gaida labējos risinājumus vai otrādi, pēc tam vilsies. Cilvēks varbūt ir vadījies pēc neīstajiem indikatoriem. Šī ir viena problēma, kas Latvijā nav tikusi risināta. Ir daudz partijas ar tematisku uzstādījumu, nevis ideoloģisku. 20. gadsimta beigās Eiropā un pasaulē ideoloģiju nozīme politikā ir samazinājusies. Tomēr tā nav pilnīgi izzudusi un atkal vērojams pamošanās vilnis. Konkrēti uzstādījumi politiskajā ideoloģijā sniedz iespēju neskaidrības posmos saprast, kā risināt jautājumus. Tad vēlētājiem ilgtermiņā ir skaidrība par to, kā partija rīkosies un kas ir tās izpratne. Tematiskās partijas ilgi nevar dzīvot, jo, atrisinot problēmu, rodas jautājums, ko darīt tālāk," turpināja Kudors.

Kudors uzsvēra, ka viņa specializācija ir ārpolitika, sevišķi Austrumu partnerības valstis, Krievija, kā arī Krievijas ārpolitika attiecībās ar kaimiņvalstīm, ES un NATO, tāpēc "Ārlietu komiteja būtu tā, kurā es vēlētos darboties, īpašu uzmanību pievēršot Krievijas dezinformācijas ietekmes mazināšanai".