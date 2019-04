Kūlas ugunsgrēku Kleistu ielas tuvumā izdevies lokalizēt (plkst.16.33)

Pēc vairāku stundu darba Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) speciālistiem izdevies lokalizēt kūlas ugunsgrēku, kas izcēlies Kleistu ielas tuvumā, portālam "Delfi" pastāstīja VUGD sabiedrisko attiecību speciāliste Inta Palkavniece.

Jau ziņots, ka pulksten 11.17 VUGD saņēmis izsaukumu, ka netālu no Kleistu ielas Rīgā lielā platībā deg kūla. Ugunsdzēsējiem ierodoties, konstatēts, ka vairākās vietās deg pērnā zāle un ar spēcīgo vēju liesmas strauji izplatās.

Vienā no vietām, kur dega pērnā zāle, liesmas draudēja izplatīties arī uz blakus esošajām ēkām un bija jau izpletušās uz mežu.

Vairāku stundu garumā vairāk nekā 40 ugunsdzēsēji glābēji cīnījās ar liesmām, lai šo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku nodzēstu. Dzēšot ugunsgrēku, cietuši divi ugunsdzēsēji, kas nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem tālākai apskatei.

Pulksten 16.26 ugunsgrēks lokalizēts un tajā 53 hektāru platībā dega pērnā zāle un viena hektāra platībā meža zemsedze.

Tāpat jau ziņots, ka ceturtdien dienas vidū Rīgā un Pierīgā VUGD ir saņēmis 14 izsaukumus, no kuriem divi bija paaugstinātas bīstamības ugunsgrēki, kas prasa papildus resursus, informēja Palkavniece. Līdz ar to vairākās Rīgas daļās tiek iesaistīti ugunsdzēsēji no darba brīvajā laikā un komplektētas rezerves ugunsdzēsības automašīnas.

Babītes novadā arī deg kūlas ugunsgrēks un liesmas strauji izplatās.

Ugunsdzēsēji aicina iedzīvotājus sevi neapdraudēt un netuvoties ugunsgrēka vietai.