“Vācijas armija, mani cīņu biedri! Vadonis ir kritis. Uzticīgs savai lielajai idejai Eiropas tautas pasargāt no boļševisma, viņš tam savu dzīvi veltījis un kritis varoņa nāvē.” Šis ir fragments no nacistiskās Vācijas jūras spēku virspavēlnieka Kārļa Dēnica 1945. gada 1. maija pavēles vācu bruņotajiem spēkiem. Ādolfs Hitlers dienu iepriekš bija izdarījis pašnāvību, un viņa nozīmētais vietnieks Dēnics savā pirmajā pavēlē aicina turpināt pretošanos. Kasti ar šo dokumentu, kas bija adresēts Latviešu leģiona 19. divīzijai, kādam vēstures entuziastam pagājušās nedēļas nogalē izdevies atrast Kurzemē, bijušajās cīņu vietās.

“Es joprojām neesmu no tā atgājis. Svētdien to kasti atradu, visu nakti nevarēju gulēt. Visu laiku domāju par šo atradumu. Es uzreiz apjēdzu, ka tas ir kaut kas vērtīgs,” sarunā ar portālu “Delfi” stāsta kurzemnieks Jānis (vārds mainīts), kurš kasti izraka no zemes. Tā, iespējams, bija aprakta 2. pasaules kara pašās beigās, 1945. gada maijā.

Kaste ar vērtīgajiem priekšmetiem atrasta Brocēnu novada Remtes pagastā. “Braucu apstaigāt tās pašas vietas, kur visi jau ir bijuši.