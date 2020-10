Lai Covid-19 nepārslogotu medicīnas sistēmu, obligāti vajadzīgi papildu ierobežojumi, saka Skride

Lai saslimšana ar Covid-19 nepārslogotu medicīnas sistēmu un nebūtu jānonāk līdz komandantstundas ieviešanai, obligāti jāievieš papildu ierobežojumi Covid-19 izplatības mazināšanai, pauda Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride (AP).

Komisijas vadītājs norādīja, ka ir jāpastiprina nosacījumi par masku obligātu lietošanos visās publiskās iekštelpās, tajā skaitā obligāta masku lietošana būtu jānosaka darba kolektīvos iekštelpās. Tāpat iespēju robežās jāaktualizē strādāšana no mājām, uzskata Skride.

Tāpat jau laicīgi jādomā par mācību visos līmeņos turpināšanu neklātienē, sacīja komisijas vadītājs. Piemēram, deputāta rīcībā esošā informācija liecina, ka, piemēram, Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā mācību process joprojām notiekot klātienē, taču tas ir jāpārskata, uzskata Skride.

Tāpat jāsamazina cilvēku pulcēšanās iekštelpās līdz maksimums 100 cilvēkiem, norādīja deputāts, kurš skaidroja, ka par konkrētiem soļiem jālemj valdībai.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī atklāti 250 Covid-19 gadījumi, kas ir līdz šim lielākais vienā diennaktī atklātais inficēto skaits, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

Tāpat pagājušajā diennaktī mirusi ar Covid-19 inficēta persona vecumā no 55 līdz 60 gadiem.

Kopš Covid-19 parādīšanās Latvijā inficēšanās laboratoriski apstiprināta 4208 personām, bet 1357 personām apstiprināta izveseļošanās. Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušās diennakts laikā slimnīcās ievietoti 17, bet no tām izrakstīti astoņi Covid-19 pacienti, līdz ar to kopumā stacionāros ārstējas 113 saslimušie, no kuriem 103 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet desmit - ar smagu slimības gaitu.