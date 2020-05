Latvijā aizvadītajā diennaktī Covid-19 saslimšana konstatēta 16 cilvēkiem (plkst.15.51)

Aizvadītajā diennaktī veikti 1480 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, un infekcija apstiprināta 16 cilvēkiem, portāls "Delfi" uzzināja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas. Iespēju nodrošināt ikvienam pieeju DELFI maksas saturam par Covid-19 sniedz "Centrālā laboratorija".

Tai skaitā saslimšana ar Covid-19 apstiprināta 14 personām no sociālā aprūpes centra "Mārsnēni". Pārējie divi jaunie Covid-19 saslimšanas gadījumi fiksēti Rīgā, tādējādi jauni novadi slimības izplatībā klāt nav nākuši.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā stacionēti divi pacienti ar COVID-19. Kopumā patlaban stacionāros ārstējas 24 pacienti ar šo slimību - 22 pacienti ar vidēji smagu, bet divi pacienti ar smagu slimības gaitu. Kopā no stacionāra izrakstīti 139 pacienti.

Latvijā kopā veikti 97 846 izmeklējumi, no tiem 1046 gadījumi bijuši pozitīvi, kas ir aptuveni 1,07% no kopskaita. No saslimušajiem 51% ir vīrieši, bet 49% - sievietes.

Pēc SPKC uz 22. maiju apkopotajiem datiem, no Covid-19 Latvijā līdz šim izveseļojušies apmēram 68% no fiksētajiem saslimušajiem jeb 712 pacienti. Pašlaik Latvijā ir reģistrēti 312 aktīvi Covid-19 saslimšanas gadījumi.

Latvijā līdz šim mirušas 22 ar Covid-19 saslimušas personas jeb aptuveni 2,1% no atklātajiem inficētajiem.

Mārsnēnu uzliesmojuma dēļ Priekuļi ir pārliecinoši Covid-19 smagāk skartais novads Latvijā, kur reģistrēti 578 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Tālāk seko Kocēnu novads - 154 - un Stopiņu novads - 129 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Salīdzinoši Rīgā, kur ir reģistrēts skaitliski visvairāk Covid-19 gadījumu, šis rādītājs ir 86, bet vidēji valstī - 54 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Valsts policija informē, ka aizvadītajā diennaktī veikusi 992 pārbaudes par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu un uzsākusi vienu administratīvo lietvedību.

Jau ziņots, ka visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā izsludināta ārkārtējā situācija. Valdība ceturtdien, 7. maijā, lēmusi pagarināt to līdz 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Vienlaikus lemts par virknes ierobežojumu mazināšanu laikā no 12. maija.

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju, no 18. marta īpaši piesardzības pasākumi ir attiecināti uz personām, kuras atgriezušās no ārvalstīm, vairs neizdalot specifisku valstu grupu, portālu "Delfi" informēja Veselības ministrijā (VM).

25. martā, SPKC epidemiologi, veicot reģistrēto Covid-19 gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu, konstatējuši, ka pieci saslimušie nevar norādīt, ka bijuši ārzemēs vai viņiem ir bijis kontakts ar apstiprinātu Covid-19 saslimušo vai personu, kura bijusi ārzemēs. Līdz ar to nav nosakāma epidemioloģiskā ķēde, kas nozīmē, ka Latvijā tiek konstatēti pirmie Covid-19 gadījumi, kas saistīti ar vietējo jaunā koronavīrusa transmisiju sabiedrībā. Šie reģistrētie saslimšanas gadījumi konstatēti Rīgā. Vīrusa transmisija sabiedrībā novērota vairākās Eiropas Savienības valstīs, t. sk. Lietuvā un Igaunijā.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par Covid-19. Nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.