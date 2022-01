Latvijā Covid-19 dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju plāno pagarināt līdz 28. februārim

Līdz ar pieaugošo Covid-19 omikrona varianta izplatību Latvijā ārkārtējo situāciju plāno pagarināt līdz 28. februārim, pēc valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmes otrdien pauda Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Jau vēstīts, ka aizvadītajā nedēļā jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits Latvijā pieaudzis gandrīz par trešdaļu.

Pašreiz spēkā esošie Covid-19 ierobežojumi pēc ārkārtējās situācijas pagarināšanas paliktu spēkā.

Kā norādīja Kariņš, līdz ar ārkārtējās situācijas pagarināšanu plānots turpināt nodrošināt arī atbalsta sniegšanu tiem uzņēmējiem, kuru darbība skarta šajā laikā.

Tāpat plānots noteikt medicīniskās maskas vai FFP2 respiratora nēsāšanu kā obligātu prasību.

Tai brīdī, kad valstī būs pietiekams FFP2 respiratoru krājums, to plāno ieviest kā obligātu prasību vietās, kur ir augsts inficēšanās risks, piemēram, sabiedriskajā transportā un skaistumkopšanā.

Valdība ceturtdien arī plāno lemt par Covid-19 vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu.

Latvijā tas būs līdzīgi kā Eiropas Savienībā (ES) – "Janssen" vakcīnas gadījumā tas būs pieci mēneši, bet citu ražotāju vakcīnu saņēmējiem tie būtu deviņi mēneši.

"Vakcinācija ir kā telefona uzlādēšana – akumulators ar laiku nosēžas un līdzīgi vakcīnas – pasargā no smagas saslimšanas un nāves, bet ar laiku to efektivitāte zūd, tāpēc ik pa laikam jāuzlādē vakcinācijas akumulators. To var darīt ar balstvakcināciju," norādīja Kariņš.

Kā norādīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), vislielākā ietekme attiecībā uz hospitalizācijas samazinājumu būtu atrast veidu kā savakcinēt vēl aptuveni 50–60 tūkstošus pilnībā nevakcinēto senioru Latvijā. Par konkrētiem pasākumiem, kā šo mērķi sasniegt, diskutēs eksperti operatīvās vadības grupā (OVG).

Vienlaikus Pavļuts norādīja, ka jācenšas izvairīties no smagākiem ierobežojumiem, kādus Latvija piedzīvoja vēlā rudenī. "Tas nav ceļš, kurš gribētu iet," norādīja ministrs, aicinot apzināties, ka omikrona Covid-19 paveids ir daudz lipīgāks nekā delta.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) norādīja, ka koalīcijas sanāksme ilga desmit stundas un tas liecinot par darba produktivitāti, kas būtu jāaudzē. "Neproduktivitātei ir viens iemesls – uz sadarbības sanāksmi netika atnesti skaidri piedāvājumi ar skaidru plānu – kā rīkosimies vienā un citā gadījumā," norādīja Bordāns.

Sanāksmē arī tika panākta vienošanās par to, ka turpmāk bērni līdz 18 gadu vecumam varēs apmeklēt sporta un interešu izglītības nodarbības ar derīgu Covid-19 sertifikātu vai izglītības iestādes nodrošināto Covid-19 testu.

Savukārt Saeimas Nacionālās apvienības (NA) frakcijas vadītājs Jānis Dombrava norādīja, ka valsts strādās pie Covid-19 paštestu un respiratoru pieejamību iedzīvotājiem, kas varētu veicināt kopējo epidemioloģisko drošību.

Pavļuts norādīja, ka apstākļi, pie kuriem pārskatīt esošos Covid-19 ierobežojumus, būtu: inficēšanās gadījumu skaita pieaugums virs 3000 gadījumiem dienā, slimnīcu noslodze pārsniedz 800 Covid-19 hospitalizēto, kā arī parādās signāli par kritisku darbinieku trūkumu Covid-19 saslimšanas dēļ.

"Var būt situācija dažu nedēļu laikā, kad dažu nedēļu laikā slimos kā ar gripu desmit gados – tie var būt daudzi tūkstoši vienlaikus," brīdināja Pavļuts.

Kā ziņots, Latvijā līdz 2. janvārim konstatēti 644 SARS-CoV-2 omikrona varianta gadījumi, pirmdien ziņoja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Pašreizējā ārkārtējā situācija ir spēkā līdz 11. janvārim. Par ārkārtējās situācijas pagarināšanu vēl jālemj valdībai.